Η μουσική και οι μελωδίες «χτίζονται» πάνω στο συναίσθημα. Το συναίσθημα για να είναι δυνατό απαιτεί πολλούς χτύπους της καρδιάς. Ο Παναγιώτης Μάργος είναι ο διευθυντής της 1ης Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» και όταν δεν σώζει ασθενείς, γράφει υπέροχα τραγούδια.

Μιλάει στο Newsbeast γι’ αυτή του τη δημιουργική ασχολία που πηγάζει μέσα από την… καρδιά του. Έχει συνθέσει περισσότερα από 60 τραγούδια, ενώ δεν είναι λίγοι οι ασθενείς που τον επισκέπτονται και έχουν απολαύσει τη μουσική του και τους στίχους του στις πλατφόρμες. Μάλιστα, θεωρεί πως η μουσική με τη θαυμαστή πολυπλοκότητα ηρεμεί όποιον την απολαμβάνει. Ταυτόχρονα, δίνει συμβουλές προς όλους για να προστατέψουν την καρδιά τους με γνώμονα τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Ο Παναγιώτης Μάργος είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας με πολλές κρυφές ευαισθησίες, τις οποίες μοιράζεται με τον κόσμο με όχημα τη μουσική του.

– Είστε ο διευθυντής της 1ης Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» και σώζετε ζωές… η μουσική πώς προέκυψε; Είναι το καταφύγιό σας;

Η μουσική δεν προκύπτει, υπάρχει μέσα μας, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Είναι ανάγκη για εσωτερική ταύτιση με την αρμονία, είναι συναίσθημα. Αυτό που προκύπτει είναι η ενασχόληση. Και αφού μιλάμε για ερασιτεχνική ενασχόληση, αυτή υπακούει στις αρχές του ελεύθερου χρόνου, που ευτυχώς, υπάρχει κι αυτός (για την ακρίβεια επανεμφανίστηκε…) στην έκτη δεκαετία της ζωής μου».

Την καρδιά μας την προσέχουμε ή την αμελούμε με την καθημερινότητα που κάνουμε; «Λίγο ως πολύ ξέρουμε όλοι – ειδικοί και μη – πώς να σεβαστούμε την υγεία της καρδιάς μας. Στην πράξη όμως αυτό δεν είναι εύκολα κατορθωτό. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής (έλλειψη σωματικής άσκησης, stress, παχυσαρκία, κάπνισμα κλπ) μας απομακρύνει από το στόχο αυτό. Πάντως, γίνονται αργά αλλά θετικά βήματα στον τομέα της πρόληψης.

– Η μουσική τι ρόλο παίζει στη δική σας ζωή;

Πέρα από ανάγκη και αξία έκφρασης, συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτό που ορίζεται ως ποιότητα ζωής.

– Έχουμε δει κατά καιρούς να χειρουργούν ακούγοντας μουσική, το έχετε κάνει και εσείς;

Αυτό γίνεται και σε χώρους εκτός χειρουργείου, όπως στην αίθουσα επεμβάσεων καρδιολογίας. Πρέπει όμως να γίνει με προσοχή και με τη συνεκτίμηση της ψυχολογίας του ασθενούς, που είναι σε εγρήγορση (όχι ναρκωμένος).

– Από πότε «σηκώνετε» βιντεοκλίπ στο YouTube;

Στο κανάλι μου υπάρχουν εξήντα τραγούδια, το πρώτο εκ των οποίων αναρτήθηκε πριν από πέντε χρόνια. Βέβαια, το θέμα δεν είναι ποσοτικό, αλλά βασικά ποιοτικό. Με τη βοήθεια άξιων συνεργατών (και της τεχνητής νοημοσύνης τελευταία) τα τραγούδια παίρνουν τη μορφή που θέλω ώστε να ικανοποιούν πρώτα εμένα, πριν τα εκθέσω στο κοινό.

– Ποια είναι τα τραγούδια σας που ξεχωρίζετε και γιατί;

Θα αποφύγω την ερώτηση όχι διπλωματικά, αλλά επειδή πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω. Ανάλογα με το είδος, το ύφος και το νόημα καθενός από αυτά, τα «ξεχωρίζω» με βάση την ψυχολογική διάθεση της στιγμής και μόνο. Στην καρδιά μου έχουν όλα την ίδια θέση. Και βέβαια, μπορεί να έχω συγκεκριμένη άποψη για την εν δυνάμει εμπορική αξία καθενός από αυτά, όμως αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση πρωτεύων στόχος.

– «Ανεβάσατε» τραγούδια που σε αυτά χρησιμοποιήσατε πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιο λόγο το κάνατε; Για να «πειραματιστείτε»;

Μετά τη «γέννηση» ενός τραγουδιού – κυρίως στίχοι και μελωδική γραμμή – η ολοκλήρωσή του είναι πιο γρήγορη και εύκολη με τις πράγματι εντυπωσιακές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό τουλάχιστον που εγώ θέλω να παράγω και να εκφράσω, η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνεται πολύ ικανοποιητικά. Αυτό βέβαια δεν αφαιρεί τον πρωτεύοντα ρόλο των ειδικών και επαγγελματιών του χώρου (ενορχηστρωτές, μουσικοί, ερμηνευτές, παραγωγοί) στη διαμόρφωση του μουσικού γίγνεσθαι.

– Αλήθεια, ποια είναι τα δικά σας ακούσματα;

Ελληνική μουσική κατά βάση, με έμφαση σε παλαιότερες δεκαετίες.

– Έχει τύχει ποτέ κάποιος ασθενής σας να σας ξέρει μέσα από τη μουσική σας;

Έχει τύχει και αυτό. Λειτούργησε θετικά, δε θυμάμαι να με έφερε σε δύσκολη θέση ούτε μία φορά.

– Όταν μοιράζεστε την καλλιτεχνική σας όψη με τον κόσμο, ποιες είναι οι αντιδράσεις; Μπορείτε να μοιραστείτε κάποιες μαζί μας;

Οι αντιδράσεις είναι κατά κανόνα θετικές, ορισμένες φορές σε υπερβολικό βαθμό. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες αντιδράσεις, ακόμα και κοντινών μου ανθρώπων, που δε θα τις έλεγα αρνητικές αλλά αμήχανες. Κατανοώ τη λογική τους, αλλά όχι την αναγκαιότητά τους.

– Τι σας εμπνέει για να γράψετε και να δημιουργήσετε;

Πρόσωπα, συναισθήματα και, καμιά φορά, φαινομενικά ασήμαντα γεγονότα.

– Η μουσική λείπει από τα σχολεία μας, τι εκτιμάτε;

Είναι κάτι για το οποίο δεν μπορώ να έχω σαφή άποψη. Γενικότερα όμως, έχω την αίσθηση ότι κάτι λείπει αδικαιολόγητα από την κοινωνία μας, στο πεδίο της μουσικής και όχι μόνο…

– Πώς θα ήταν η ζωή χωρίς μουσική;

Δε θα υπήρχε. Το λέω ως σχήμα λόγου, για να αναδείξω την άρρηκτη σχέση που πιστεύω ότι έχει η μουσική με τη θαυμαστή πολυπλοκότητα και αρμονία της ζωής και του όλου σύμπαντος.

– Ποια είναι η πιο όμορφη μελωδία της ζωής σας;

Αυτή που δεν έχω φτιάξει ακόμα…

– Τέλος, μια συμβουλή ιατρική και πολιτισμική για τους αναγνώστες μας

Μαζί με την «τέχνη» της προστασίας της σωματικής σας υγείας (πρόληψη), αναζητήστε και ανακαλύψτε τα μικρά και μεγάλα μυστικά της ομορφιάς των τεχνών… μπορεί κάποιο από αυτά τα μυστικά να κρύβεται βαθιά μέσα σας…