Τη στήριξαν δυναμικά οι εκθέτες, την λάτρεψε το κοινό που αγαπά τα παιχνίδια μιας άλλης εποχής, όπου όλα ήταν πιο αθώα και πιο ρομαντικά. Γι’ αυτό και η έκθεση Vintage Toys επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας ότι τα παιχνίδια των δεκαετιών του ’80 και του ’90 παραμένουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη του κόσμου.

Όσοι επισκέφθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στη Θεσσαλονίκη, ταξίδεψαν στον χωρόχρονο με όχημα τη νοσταλγία των παιδικών τους χρόνων. Πολλά τα παιχνίδια που χαράχτηκαν βαθιά στη μνήμη μας, ανάμεσά τους οι κάρτες για ανταλλαγή με θέμα τα αυτοκίνητα ή τους παίκτες του μπάσκετ, τα φλιπεράκια, τα επιτραπέζια, οι φιγούρες από δημοφιλή παιχνίδια, όπως Yu-Gi-Oh, Atari, Pokémon, Power Rangers, Dragonball και Transformers.

Η φετινή διοργάνωση ήταν εμφανώς πιο πλούσια περιεχομένου σε σχέση με την περσινή, όπως ήταν και πιο ενισχυμένη σε μέγεθος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από δράσεις στις οποίες συμμετείχε το κοινό σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Πολλοί δοκίμασαν την πίστα τηλεκατευθυνόμενων, το θέατρο σκιών, τα πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τις κονσόλες arcade αλλά και τις μικρότερες παιχνιδομηχανές όπως Sega, Nintendo, Atari και διασκέδασαν περνώντας τον χρόνο τους χάνοντας για λίγο την αίσθηση του χρόνου.

Ένας από τους συλλέκτες vintage παιχνιδιών που συμμετείχαν στη φετινή έκθεση, είναι ο Κώστας Ανεστάκης, 40 ετών. Με το κοινωνικό μήνυμα «Προκαθορισμένος χρόνος σε οθόνες, όπως μας το δίδαξαν τα 90’s», ο κ. Ανεστάκης με το YouTube κανάλι του “Happy kids Greece”, εξέθεσε για ακόμη μια χρονιά τη συλλογή του, δηλαδή τα παιχνίδια που μαζεύει από την παιδική του ηλικία. Όπως είπε στη Voria.gr, «η τακτική που ακολουθούσαν οι γονείς μας στη δεκαετία του ’90, επιτρέποντάς μας να παίξουμε βιντεοπαιχνίδια για συγκεκριμένο και προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να βοηθήσει δραστικά και στην εποχή μας προκειμένου να διατηρήσουμε τον έλεγχο στο χρόνο που δαπανούν τα παιδιά μας τόσο στο διαδίκτυο όσο και στις οθόνες, γενικότερα».

Αρκετοί από τους εκθέτες που γέμισαν και φέτος τα 70 περίπτερα που στήθηκαν μέσα στο Βελλίδειο, ήρθαν από την Αθήνα, ενώ ανάμεσά τους βρέθηκαν και ορισμένοι επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην πώληση vintage προϊόντων. Την έκθεση επιμελήθηκε ο συλλέκτης, Γιώργος Γραμματόπουλος.

Δείτε το βίντεο: