Αληθινή βγήκε η φημολογία, των τελευταίων εβδομάδων, που είχε να κάνει με την εκπληκτική βίλα Σάλεμ (πρώην Ιταλικό προξενείο), που φιλοξενήθηκε στο διαφημιστικό πόστερ της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς τρόμου «Coven» με πρωταγωνίστρια την Τζέσικα Λανγκ.

Οι φήμες ανέφεραν πως το ακίνητο δεν απέκτησε τελικά νέο ιδιοκτήτη που όπως είχε ειπωθεί σκεφτόταν πολύ σοβαρά να την μετατρέψει σε πολυτελές κατάλυμα. Μένοντας ουσιαστικά για δεύτερη φορά στα αζήτητα, μετά τη δημοπρασία που προκήρυξε το Ιταλικό Δημόσιο στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου που μας πέρασε.

Ωστόσο και πρίν σχεδόν από τέσσερις ημέρες ανακοινώθηκε και τρίτη δημοπρασία για την πώληση του ακινήτου, που βρίσκεται υπό το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ιταλικού Δημοσίου με ημερομηνία λήξης προσφορών την 27η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

Και με την τελευταία προσφορά να μπορεί να κατατεθεί μέχρι τις 12 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Πράγμα που υποδηλώνει πως το Ιταλικό Δημόσιο θέλει να προχωρήσει οπωσδήποτε με την πώληση του ακινήτου, που αποτελεί τοπόσημο για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η βίλα, είναι ένα ιστορικό, αρχιτεκτονικό και εμβληματικό ακίνητο της Θεσσαλονίκης επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Ολγας 20. Η τιμή εκκίνησης της δεύτερης δημόσιας δημοπρασίας που κατέστη άκαρπη ήταν τα 2,08 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το διατηρητέο με τη βαριά ιστορική κληρονομιά που αποτελεί μια από τις υψηλού συμβολισμού επενδυτικές ευκαιρίες στο ανατολικό μέτωπο της πόλης.

Το τριώροφο κτίριο με τα στοιχεία νεομπαρόκ εκλεκτισμού έγινε σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη με την κατασκευή του να ολοκληρώνεται το 1878 για τον Γάλλο έμπορο Τζεμποργά.

Τον Οκτώβριο του 1894 πωλήθηκε στον δικηγόρο Εμμανουήλ Ραφαήλ Σαλέμ για αυτό και είναι γνωστότερο ως Βίλα Σαλέμ. Στην συνέχεια αγοράστηκε από το Ιταλικό Κράτος, αφού πρώτα την ενοικίασε για ένα διάστημα και φιλοξενήθηκε σε αυτή το Ιταλικό Προξενείο.