Με βροχές και καταιγίδες αρχικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες θα επεκταθούν σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ξεκινά η εβδομάδα σήμερα, Δευτέρα 9/2. Ο καιρός θα είναι άστατος και η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του.

Για μια βροχερή εβδομάδα, με φαινόμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν απροβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, προειδοποιεί η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα στις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί, όπως η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος αλλά από την Τετάρτη και μετά προβλέπονται νέα συστήματα που θα φέρουν ισχυρές βροχές στις ίδιες περιοχές, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται Πέμπτη και Παρασκευή.

Ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 9/2

Νεφώσεις, με βροχές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία σε ολόκληρη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Τρίτη 10/2

Αστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 11/2

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Τη νύχτα τα φαινόμεμα θα επεκταθούν και στα ανατολικά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Από το απόγευμα στα πελάγη θα ενταθούν στα 5 με 6 μποφόρ και περαιτέρω τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη 12/2

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή 13/2

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα κεντρικά και νότια 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.