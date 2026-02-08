Με αιχμή την αποσυμφόρηση του λεκανοπεδίου και τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μοντέλου αστικής κινητικότητας, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέτει σε προτεραιότητα την αναβάθμιση των βασικών οδικών αξόνων της Αττικής και την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σε άρθρο του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Χρίστος Δήμας παρουσιάζει τις δύο κρίσιμες παρεμβάσεις σε Σκαραμαγκά και Μεταμόρφωση, καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό για τη Γραμμή 4 του Μετρό και τον εκσυγχρονισμό του στόλου των λεωφορείων, με στόχο πιο άνετες, ασφαλείς και «πράσινες» μετακινήσεις για τους πολίτες.

Ακολουθεί το άρθρο του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στο ΑΠΕ – ΜΠΕ:

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εστιάζει στη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης στην πρωτεύουσα και ταυτόχρονα, επενδύει σε δύο στρατηγικούς άξονες: την αναβάθμιση των οδικών υποδομών και την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Στο πρώτο σκέλος προωθούμε άμεσα δύο κρίσιμες παρεμβάσεις με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας σε δύο βασικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου:

Η πρώτη αφορά στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, προϋπολογισμού περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει:

• Δημιουργία ενιαίου άξονα Λ. Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (ΔΠΛΑ).

• Εκτροπή της κυκλοφορίας από τη Λ. Κηφισού στον νέο άξονα Σχιστού – ΔΠΛΑ.

• Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού-Σκαραμαγκά.

Στόχος της τριπλής παρέμβασης είναι να μειωθεί η αυξημένη κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου και, έμμεσα, στον Κηφισό μέσω της σύνδεσης των δυτικών προαστίων με τον Πειραιά, παρέχοντας εναλλακτική διαδρομή για τα βαρέα οχήματα. Η σύμβαση προβλέπεται να υπογραφεί εντός του 2026 και η διάρκεια κατασκευής υπολογίζεται σε τρία έτη.

Η δεύτερη κομβικής σημασίας παρέμβαση που προωθούμε – εντός του 2026 – αφορά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Ειδικότερα, στο σημείο όπου η κίνηση από την Αττική Οδό προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας συναντά τα οχήματα που έρχονται από την Ελευσίνα, θα πραγματοποιηθεί διαχωρισμός των λωρίδων κυκλοφορίας.

Με αυτόν τον τρόπο, τα οχήματα από την Ελευσίνα θα εισέρχονται πρώτα στην εθνική οδό, ενώ περίπου 150 μέτρα πιο κάτω θα ακολουθεί η είσοδος των οχημάτων που έρχονται από το αεροδρόμιο.

Ταυτόχρονα με τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, προχωρά η ενίσχυση των υποδομών και ο εκσυγχρονισμός των μέσων των αστικών συγκοινωνιών, που αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάρτησης από τα ΙΧ, ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Κεντρικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής είναι η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, του μεγαλύτερου δημόσιου έργου που πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα.

Η νέα Γραμμή ‘Αλσος Βεΐκου – Γουδή περιλαμβάνει την κατασκευή 15 νέων σταθμών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας, με στόχο την κάλυψη των καθημερινών αναγκών μετακίνησης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη κατά 15% μετά τη λειτουργία του Μετρό, καταδεικνύουν την ορθότητα αυτής της επιλογής.

Παράλληλα, η αντικατάσταση του στόλου των λεωφορείων που κυκλοφορούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με ηλεκτρικά και άλλα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα υλοποιείται με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Πρόκειται για μια διαδικασία που εξελίσσεται αδιάλειπτα τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, έχοντας μέχρι στιγμής καλύψει σχεδόν τα 2/3 του του στόλου, καθώς στην Αθήνα, θα κυκλοφορούν, φέτος, 1.000 νέα λεωφορεία, ενώ στη Θεσσαλονίκη περίπου 500.

Συνδυάζοντας τις στοχευμένες οδικές παρεμβάσεις με την αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δημιουργούμε περισσότερες επιλογές για τις μετακινήσεις των πολιτών, καθώς πέρα από τις όποιες δράσεις, είναι σημαντικό να αναπτύξουμε μια διαφορετική κουλτούρα μετακινήσεων.