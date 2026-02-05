Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Πύργου, καθώς η συνεχόμενη και ισχυρή βροχόπτωση επί ώρες οδήγησε σε επικίνδυνες καταστάσεις στο οδικό δίκτυο.

Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίστηκε στο Λαντζόι, όπου η γέφυρα του Ενιπέα ποταμού υπέστη σοβαρή ζημιά και ουσιαστικά έσπασε, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση.

Του ανταποκριτή μας για το patrisnews.com στην Ηλεία.

Από τη ζημιά στη γέφυρα έχει διακοπεί η πρόσβαση προς τις κατοικίες περίπου δέκα οικογενειών, οι οποίες παραμένουν αποκομμένες. Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία τόσο για την ασφάλειά τους όσο και για τη δυνατότητα μετακίνησης σε περίπτωση ανάγκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση της βροχής προκάλεσε μεγάλη αύξηση της στάθμης και της ορμής των υδάτων του Ενιπέα, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η στατικότητα της γέφυρας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν για το περιστατικό, ενώ αναμένεται αυτοψία ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς και να δρομολογηθούν λύσεις για την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Στα χέρια πήραν μια οικογένεια οι πυροσβέστες

Ενδεικτικό της κατάστασης, η οδός Παπαγεωργίου όπου το νερό ξεπέρασε το μισό μέτρο με αποτέλεσμα να χρειαστεί ο απεγκλωβισμός οικογένειας από σπίτι, από άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πύργου.

Πυροσβέστες, μετέφεραν στα χέρια τους, τους ενοίκους του σπιτιού αλλά και το σκυλάκι τους, καθώς το σπίτι τους πλημμύρισε και ήταν αδύνατη η απομάκρυνση από αυτό.