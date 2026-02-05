Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή τους.

Ο καιρός σήμερα και τις επόμενες ημέρες

Σε ό,τι αφορά την αναλυτική πρόγνωση για σήμερα, στη Μακεδονία και τη Θράκη επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη να είναι κατά τόπους ισχυρά από το πρωί έως τη νύχτα, ενώ από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα είναι κατά τόπους ισχυρά, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι στα βόρεια. Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο σημειώνονται βροχές και καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη επικρατούν νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα εντείνονται από το μεσημέρι και το απόγευμα αντίστοιχα. Στην Αττική καταγράφονται βροχές και πιθανές πρόσκαιρες καταιγίδες με βελτίωση από αργά το απόγευμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα εξασθενούν μετά το μεσημέρι.

Για τις επόμενες ημέρες, την Παρασκευή τα φαινόμενα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα εξασθενούν γρήγορα, ενώ στα δυτικά οι βροχές εντείνονται από το μεσημέρι. Το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα. Την Κυριακή σημειώνονται παροδικές βροχές κυρίως στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται νέα επιδείνωση από τα δυτικά και τα βόρεια με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας. Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η Πυροσβεστική εφαρμόζει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών και συναφών φαινομένων, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από την εκδήλωση της κακοκαιρίας.