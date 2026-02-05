Αναλυτική εικόνα για την εξέλιξη του καιρικού συστήματος που εντοπίζεται δυτικά της Αττικής δίνει με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας τα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της καταιγιδικής δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται από τα δορυφορικά δεδομένα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το σύστημα καταιγίδων παρουσιάζει χαρακτηριστικά ώριμης οργανωμένης νεφικής μάζας, γεγονός που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις θερμοκρασίες κορυφής των νεφών. Όπως αναφέρεται, οι θερμοκρασίες αυτές κυμαίνονται κοντά στους -52°C έως -53°C, τιμές οι οποίες υποδηλώνουν έντονη ανοδική κίνηση της ατμόσφαιρας και αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην ταχύτητα και την κατεύθυνση κίνησης του συστήματος. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση εκτιμάται προς ανατολικές – βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ταχύτητα περίπου 60 km/h, στοιχείο που αυξάνει την πιθανότητα να επηρεαστούν τμήματα της δυτικής και κεντρικής Αττικής μέσα στις επόμενες 2 με 3 ώρες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρατίθενται στην ανάρτηση, ο μέγιστος ρυθμός υετού εκτιμάται στα 7 χιλιοστά ανά ώρα. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι, λόγω της σχετικά γρήγορης μετακίνησης του πυρήνα του συστήματος, η διάρκεια των έντονων φαινομένων σε κάθε περιοχή δεν αναμένεται να είναι παρατεταμένη.

Την ίδια στιγμή, τονίζεται ότι κατά τη διέλευση των κυριότερων πυρήνων καταιγίδων ενδέχεται να εμφανιστούν τοπικές εξάρσεις έντασης, στοιχείο που καθιστά αναγκαία την προσεκτική παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων, όπως αυτά αποτυπώνονται στα μετεωρολογικά δεδομένα.