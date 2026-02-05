Βήμα πίσω από τα αιτήματά τους δεν κάνουν οι αγρότες οι οποίοι αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και ετοιμάζουν κάθοδο με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα.

Η απόφαση για τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων πάρθηκε κατά την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας χθες, Τετάρτη 4/2.

Σύμφωνα με την απόφαση, αγρότες από πολλές περιοχές της χώρας θα μεταβούν με τρακτέρ και λεωφορεία στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου και θα συγκεντρωθούν στο Σύνταγμα. Θα παραμείνουν τη νύχτα στην πρωτεύουσα και θα αναχωρήσουν την επόμενη ημέρα.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες της Αθήνας, σε συλλόγους, φορείς και σωματεία να πλαισιώσουν την κινητοποίησή τους.

Επίσης οι εκπρόσωποι των αγροτών από όλη τη χώρα ξεκαθάρισαν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας παραμένουν άλυτα, παρά τις μέχρι σήμερα κυβερνητικές παρεμβάσεις, και δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Τοπικά συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις

Σε μια προσπάθεια να αναδείξουν τη συνέχιση του αγώνα τους, όπως αποφασίστηκε κατά τη σύσκεψη τοπικά συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη, 9-10 Φεβρουαρίου, σε πολλές πόλεις.

Οι αγρότες επίσης ανακοίνωσαν πως θα συμμετέχουν και στις κινητοποιήσεις, στις 28 Φεβρουαρίου, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη σύσκεψη θεωρούν πως η κυβέρνηση άκουσε τα αιτήματά τους μετά τις πρόσφατες συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά δεν έλυσε τα βασικά τους ζητήματα, κυρίως την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά, με συνέπεια αρκετοί επαγγελματίες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.