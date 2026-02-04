Νέος γύρος αγροτικών κινητοποιήσεων αναμένεται σύντομα, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν να κατέβουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στην Πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια αποφασίστηκε να κατέβουν με τα τρακτέρ στην πρωτεύουσα στις 13 ή στις 14 Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, εξετάζουν το ενδεχόμενο να μείνουν δύο μέρες στην Αθήνα, με το thesspost.gr να σημειώνει ότι θα υπάρξουν κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις.

Ακόμη, ανακοίνωσαν ότι θα συμμετέχουν και στις κινητοποιήσεις, στις 28 Φεβρουαρίου, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι αγρότες θεωρούν ότι η κυβέρνηση άκουσε τα αιτήματά τους μετά τις πρόσφατες συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά δεν έλυσε τα βασικά τους ζητήματα, κυρίως την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά, με συνέπεια αρκετοί επαγγελματίες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.

Τι είχε αποφασιστεί στις συναντήσεις στο Μαξίμου

Μετά από έναν «πόλεμο» ανακοινώσεων, κυβέρνηση και αγρότες συναντήθηκαν δύο φορές στο Μέγαρο Μαξίμου, για να συζητήσουν τα προβλήματα.

Τότε, ο Κώστας Τσιάρας, είχε δηλώσει:

«Είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Σχολιάσαμε προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης, στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να δούμε επιπλέον ζητήματα για το κόστος παραγωγής, όπως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αντλία, το αγροτικό πετρέλαιο ζητήματα που έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το αττάκ, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία.

Συμφωνήσαμε να συσταθούν επιμέρους επιτροπές και μια σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στον πρωτογενή τομέα, έχουμε μπροστά μας τη νέα ΚΑΠ, μεγάλα αρδευτικά έργα, αλλά και θεσμικά ζητήματα. Ζητήματα που πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλα μαζί. Εύχομαι και ελπίζω να πρυτανεύσει η κοινή λογική.

Ετέθησαν ζητήματα τα οποία άκουσε ο πρωθυπουργός και χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. Το βασικό πλαίσιο έχει τεθεί αλλά ζητήματα τεχνικά μπορούν να συζητηθούν. Δεν θα αλλάξει κάτι πέραν των βασικών εξαγγελιών.

Το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, έχει τεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Τεχνικά ζητήματα η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα δει και να τα συζητήσει. Η συζήτηση ήταν πραγματικά παραγωγική, αναλυτική. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους, στο πλευρό τους».

Ορισμένοι αγρότες ήταν ανικανοποίητοι όμως, παρά το γεγονός ότι αποφασίστηκε να διαλυθούν τα μπλόκα, με τα τρακτέρ να επιστρέφουν στα χωράφια.

Παραδείγματος χάριν, ο αγροτοσυνδικαλιστής της Θεσσαλίας Ρίζος Μαρούδας, είχε δηλώσει ότι μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, πως «αυτός ο αγώνας είναι διαρκής, θα συζητήσουμε στα μπλόκα και θα ακούσουμε τη γνώμη όλων των αγροτών», προσθέτοντας πως «δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Υπάρχουν τρόποι να συνεχίσουμε».

Επίσης, ο Κώστας Λεονταράκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, είχε πει:

«Εκπροσωπώντας 55 συλλόγους σε όλη την Ελλάδα σήμερα, ενημερώσαμε τον Πρωθυπουργό. Από δω και στο εξής δεν δικαιούται κανείς να πει ότι δεν γνωρίζει τα προβλήματα της μελισσοκομίας εκτενώς και λεπτομερέστατα, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αναφερθήκαμε σε όλα τα προβλήματα τα οποία είναι τώρα και έξι χρόνια, μάλλον και δεκαετίες, λιμνάζοντα και πλήττουν τη μελισσοκομία. Η μελισσοκομία εκπέμπει SOS τώρα και πολλά χρόνια, σήμερα ήρθαμε εδώ κρατώντας μικρό καλάθι. Το μόνο παρήγορο το οποίο δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός έναντι της μελισσοκομίας, είναι ότι θα γίνει μία διυπουργική σύσκεψη με παρόντα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για να επιλύσουμε άμεσα θέματα της μελισσοκομίας. Όσον αφορά… να κάνω μια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα αυτής της διυπουργικής, εγώ προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».