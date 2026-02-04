Βαρύ πένθος επικρατεί στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, μετά τον τραγικό θάνατο του 17χρονου Θοδωρή Αναστασιάδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ένα φορτηγό συγκρούστηκε με το Ι.Χ. που οδηγούσε ο 17χρονος, με συνεπιβάτιδα τη μητέρα του και έναν ανήλικο ακόμη.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ωστόσο εκεί υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Ο Καμπανιακός εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του αγαπημένου τους «Τεό».

Η ανάρτηση του Καμπανιακού αναφέρει

«Η οικογένεια του Καμπανιακού θρηνεί. Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, Αθανασιάδη Θεόδωρο, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Η οικογένεια του Καμπανιακού αλλά και όλη η περιοχή πενθεί καθώς ο «Τεό» ήταν ένας νέος άνθρωπος γεμάτος όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή. Ο Θοδωρής δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός αθλητής αλλά και ένας υπέροχος χαρακτήρας. Μέσα από την ομάδα του, ήταν πάντα πρόθυμος να δώσει το 100%, να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του και να προσφέρει χαρά και έμπνευση σε όλους μας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, που θα είναι δύσκολο να καλυφθεί.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θοδωρή, στους φίλους του και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν. Η θλίψη μας είναι μεγάλη αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας. Καλό ταξίδι, φίλε μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα».