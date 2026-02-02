Ένα φονικό τροχαίο σημειώθηκε την προηγούμενη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στις Σέρρες, όταν ένας 46χρονος άνδρας κινούμενος πεζός παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Ο 46χρονος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα βαριά του τραύματα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ..

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, που κατηγορείται επιπλέον ότι εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος. Μετά τη σύλληψή του κλήθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές των Σερρών και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.