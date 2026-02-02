Με χιούμορ και καλή διάθεση ξεκινά ο Αρκάς την εβδομάδα, λέγοντάς μας την καθιερωμένη του «καλημέρα».

Στο σημερινό του σκίτσο, ο Αρκάς απεικονίζει έναν κύριο να παίρνει το πρωινό του και να πίνει τον καφέ του, ντυμένος και έτοιμος για να πάει στη δουλειά, ωστόσο παρουσιάζεται πολύ νυσταγμένος. Η γυναίκα του, αφού βλέπει ότι ο πρώτος του καφές τελείωσε, τον ρωτά: «Θες άλλον καφέ;».

Ο ίδιος όντας νυσταγμένος και χωρίς καμία όρεξη να δουλέψει, της απαντά: «Μπα, άσε! Αν πιω και δεύτερο δεν θα κλείσω μάτι στη δουλειά!».

Δείτε την ανάρτηση: