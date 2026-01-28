Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ η ΕΜΥ εξέδωσε και πορτοκαλί συναγερμό.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Πέμπτη (29-01-26)

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Εβδομάδα διαδοχικών κακοκαιριών

Νέο κύμα κακοκαιρίας ξεκινά από τα δυτικά και, όπως όλα δείχνουν, έτσι θα πάμε μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας, ενώ διαδοχικές κακοκαιρίες αναμένονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το Σάββατο χαλάει και πάλι ο καιρός με έντονα φαινόμενα κυρίως προς την πλευρά του Αιγαίου. Η Κυριακή, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, είναι μία ιδιαίτερα επικίνδυνη ημέρα. «Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που θέλει μεγάλη προσοχή. Είναι συνηθισμένο να περιμένουμε τέτοια κύματα μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Τα φαινόμενα όμως θα έχουν ένταση και η ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε τοπικό επίπεδο».

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν τη νύχτα στα δυτικά και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου από το βράδυ.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -02 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλία και στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και τοπικά στην Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.