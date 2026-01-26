Αύξηση της ιατρικής αμοιβής για τους ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, προωθεί το υπουργείο Υγείας, με τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί εντός των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μετά από επικοινωνία του προέδρου του Γιώργου Πατούλη με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, η αμοιβή της ιατρικής επίσκεψης αυξάνεται από τα 10 στα 13 ευρώ, ενώ μέχρι την ψήφισή της, οι γιατροί καλούνται να μην προχωρήσουν σε έκδοση τιμολογίων. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα ενημερώσει άμεσα τα μέλη του για κάθε νεότερη εξέλιξη, σύμφωνα με το ΑΠΕ

«Ένα πρώτο θετικό βήμα» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά περίπου 30% «μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ιατρών και στις προσδοκίες του ιατρικού κόσμου.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσει τη μάχη με συνέπεια και τεκμηρίωση, διεκδικώντας ουσιαστική βελτίωση των επαγγελματικών συνθηκών και αξιοπρεπείς αμοιβές για τους ιατρούς που καθημερινά στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας.

Ζητούμε περαιτέρω αναπροσαρμογή της ιατρικής αμοιβής, κάτι για το οποίο έχει δεσμευθεί και ο υπουργός Υγείας. Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα το ιατρικό έργο, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η παραμονή των ιατρών στη χώρα μας»