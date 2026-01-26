Με τη χαρακτηριστική του λιτότητα, ο Αρκάς λέει την καθιερωμένη του «καλημέρα» συμπυκνώνοντας σε μία φράση μία βαθιά κριτική: «Ένας είναι ο εχθρός: Ο ανορθολογισμός!».

Ο σκιτσογράφος δεν στοχοποιεί πρόσωπα ή ιδεολογίες, αλλά μία νοοτροπία: την άρνηση της λογικής σκέψης και της κριτικής αντίληψης της πραγματικότητας. Ο ανορθολογισμός παρουσιάζεται έτσι όχι ως αθώα άγνοια, αλλά ως ενεργός εχθρός της ελευθερίας και της αυτονομίας του ανθρώπου.

Με μία μόνο πρόταση, ο Αρκάς υπενθυμίζει ότι η λογική δεν είναι πολυτέλεια, αλλά άμυνα. Και ότι ο πραγματικός εχθρός δεν φωνάζει, αλλά καθησυχάζει.