Δύο νεαρά άτομα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, βρήκαν φριχτό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Παραλία Πατρών, στην παλιά εθνική οδό.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε σε φανάρι, με αποτέλεσμα να διαλυθεί και τα παιδιά να έχουν τραγική κατάληξη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι νεαροί απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το όχημα και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Εν τω μεταξύ, ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί πάνω στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όπου μία νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Νεκρός είναι ο 25χρονος οδηγός του δικύκλου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μία ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση.

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: ERTNews