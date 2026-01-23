Δύο ημέρες μετά τον κατακλυσμό, αρχίζει να εξομαλύνεται η εικόνα στις οδούς Μετσόβου και Ανθέων, στην Άνω Γλυφάδα. Πρόκειται για τον μεγάλο δρόμο της Τερψιθέας που είχε κλείσει από πέτρες και φερτά υλικά.

Ακόμα και σήμερα υπάρχουν χώροι πλημμυρισμένοι, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τα οχήματά τους από πέτρες, λάσπες και αντικείμενα, καθώς και τις εισόδους των σπιτιών τους.

Άλλοι με φτυάρια, άλλοι με πιο πρόχειρα μέσα προσπαθούν να επαναφέρουν τον δρόμο στην πρότερη κατάσταση. Ταυτόχρονα, συνεργεία καθαρίζουν πεζοδρόμια και άλλα κοινόχρηστα σημεία.