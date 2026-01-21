Η Γαύδος δοκιμάζεται από τους σφοδρούς, θυελλώδεις ανέμους που πλήττουν το ακριτικό νησί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους και στις υπηρεσίες.

Ζημιές, αποκλεισμός της περιοχής, μετανάστες εγκλωβισμένοι και δυσκολίες στην τροφοδοσία συνθέτουν το σκηνικό που περιγράφει η δήμαρχος του νησιού, Λίλιαν Στεφανάκη. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Από την κακοκαιρία ανατράπηκαν βάρκες, ενώ από τα κύματα παρασύρθηκε και ένα αυτοκίνητο.

«Είναι δύσκολες ώρες ακόμα και για το σκάφος της FronteΧ, για τους 30 επίσης μετανάστες που από το περασμένο Σάββατο βρίσκονται στη Γαύδο και διαβιούν σε ένα σπιτάκι με δύο δωμάτια. Ευτυχώς έχει βρεθεί ένας κάτοικος που τους μαγειρεύει όσπρια και μακαρόνια, αλλά οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες», είπε η δήμαρχος. Στο νησί κατοικούν αυτή την περίοδο 60 κάτοικοι, ενώ οι υπηρετούντες σε λιμενικό, αστυνομία και δύναμη Frontex είναι περίπου 25 άτομα, όπως ανέφερε η Λίλιαν Στεφανάκη.

«Υπάρχουν προβλήματα και στην τροφοδοσία, λόγω του ότι δεν έρχεται πλοίο αυτό το διάστημα, αλλά και μεγάλες δυσκολίες για τους ψαράδες που είτε ψάχνουν τις βάρκες τους, είτε έρχονται αντιμέτωποι με ζημιές που έχουν υποστεί», τόνισε η δήμαρχος του νησιού, μιλώντας σήμερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ίδια εξήγησε ότι οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι σε ακραίες και δύσκολες καταστάσεις, όμως, «είναι απαραίτητο να υπάρξουν υποδομές και στήριξη για να διευκολυνθούν η διοικητική υποστήριξη του δήμου, οι κάτοικοι κατά την περίοδο αποκλεισμού, αλλά και οι μετανάστες που πραγματικά υποφέρουν».