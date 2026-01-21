Μία αρκούδα εθεάθη να κάνει βόλτες στην Αναρράχη του δήμου Εορδαίας στην Κοζάνη την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, αντί να έχει πέσει στον καθιερωμένο χειμερινό της ύπνο.

Ένας κάτοικος την εντόπισε στον δρόμο που συνδέει την Αναρράχη με το Εμπόριο, παρουσία άλλων περαστικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, καθώς πολίτες την είδαν ακόμα και έξω από τις αυλές τους.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η αρκούδα δεν παρουσίασε επιθετικότητα, παρατηρούσε απλώς τι συμβαίνει γύρω της. Αντιλαμβανόμενη την κίνηση των αυτοκινήτων -καθώς ήταν ώρα αιχμής λόγω της κυριακάτικης Λειτουργίας- επέλεξε να απομακρυνθεί από τον δρόμο και να κατευθυνθεί προς πιο ήσυχα σημεία, σύμφωνα με το voria.gr.