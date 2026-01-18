Μια δύσκολη νύχτα έζησε το Σάββατο 17/1 το Πέραμα εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Καζάνια και τελικά κατασβέστηκε σήμερα, Κυριακή 18/1 το πρωί. «Απειλήθηκε όλο το Λεκανοπέδιο» τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της περιοχής Γιάννης Λαγουδάκος και μίλησε για τα όσα συνέβησαν.

«Φλόγες 20 μέτρων υψώνονταν εκατέρωθεν της κεντρικής και μοναδικής λεωφόρου του Περάματος», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews λίγη ώρα αφότου κατασβέστηκε η φωτιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα στην περιοχή Καζάνια.

Όπως τόνισε, «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής», επισημαίνοντας ότι στην περιοχή βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων, ενώ υπάρχει μόνο μία είσοδος – έξοδος, η Λεωφόρος Δημοκρατίας, όπου εφαρμόστηκαν και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σημειώνεται πως σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων υπήρχαν σπίτια, ενώ 28 πυροσβέστες με δέκα οχήματα έδιναν μάχη όλη νύχτα. Σχετικά με τα αίτια, οι ενδείξεις συγκλίνουν σε διαρροή καυσίμων και όχι σε εύφλεκτα απορρίμματα, όπως ανέφεραν προηγούμενες πληροφορίες. Μήνυμα 112 κάλεσε τους πολίτες της περιοχής να μείνουν στα σπίτια τους λόγω του πυκνού καπνού.

«Συντονίσαμε την έξοδο προς Σκαραμαγκά μέσα από το στρατόπεδο του Πολεμικού Ναυτικού κι αν ήταν μεσημέρι, ίσως η τροπή να ήταν διαφορετική», είπε ο δήμαρχος Περάματος, υπενθυμίζοντας ότι βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας Seveso υπάρχουν προϋποθέσεις ασφαλείας, αδειοδότησης και απομάκρυνσης εταιρειών με εύφλεκτες ουσίες από κατοικημένες περιοχές.

«Πρέπει επιτέλους να γίνει δεκτό το αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια», τόνισε ο Γιάννης Λαγουδάκος, προσθέτοντας:

«Πήγαμε στον άλλο κόσμο και ευτυχώς γυρίσαμε. Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον Ασπρόπυργο και φτάνουν στο Πέραμα, επομένως, αν δεν τις έκλειναν θα βλέπαμε την πυρκαγιά στην Εθνική Οδό».