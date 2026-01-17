Έντονη ήταν η αντίδραση του σεισμολόγου Άκη Τσελέντη μετά την ανάρτηση του συναδέλφου του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, με αφορμή τη σεισμική ακολουθία στην Κυλλήνη.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρει πως μετά την ανάρτηση του κ. Παπαδόπουλου σύμφωνα με την οποία «ο εγκέλαδος μας χρωστά 6R στην περιοχή», δέχτηκε «πολλά τηλεφωνήματα από έντρομους κατοίκους στη ΒΔ Πελοπόννησο και Ζάκυνθο που ρωτούσαν αν θα μείνουν το βράδυ έξω στη παγωνιά!».

«Αγαπητέ συνάδελφε οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα ρίχτερ σε τεφτέρια!» γράφει ο Άκης Τσελέντης και συνεχίζει: «Δεν είναι σωστό αν κάποια επιστημονική έρευνα μας δείχνει για αυξημένη πιθανότητα να γίνει ένας μεγάλος σεισμός και να το ανακοινώνουμε στους κατοίκους προκαλώντας πανικό».

Όσον αφορά την περιοχή της Κυλλήνης προσθέτει ότι «δεν βλέπω συγκεκριμένο λόγο πανικού. Αν θα γίνει σεισμός 6R θα είναι εντελώς τυχαίο όπως σε 5 περιπτώσεις περιοχών που ανέφερε πρόσφατα αντίστοιχες ανακοινώσεις το ίδιο άτομο. Δηλαδή παίζουμε ΛΟΤΟ με σεισμούς. “Αν μας κάτσει δοξαστήκαμε”…»

Όλη η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

«Η διαχείριση της σεισμικής πληροφορίας απαιτεί σοβαρότητα με έμφαση την ψυχολογία των κατοίκων και μείωση του πανικού.

Μολονότι πρόσφατα είχα μια μικρή απουσία από τα ΜΜΕ (για τοὺς γνωστούς λόγους) αναγκάστηκα να βγω χθες στον έγκριτο φίλο δημοσιογράφο Μάκη Νοδάρο αν και δεν ήμουν fit.

Ο λόγος ήταν ότι δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα από έντρομους κατοίκους στη ΒΔ Πελοπόννησο και Ζάκυνθο που με ρωτούσαν θα μείνουν το βράδυ έξω στη παγωνιά!

Όλα ξεκίνησαν με την ανακοίνωση ενός συναδέλφου ότι «ο εγκέλαδος μας χρωστά 6R στην περιοχή!

Δηλαδή εν μέσω του ψύχους να έχουμε τις οικογένειες με παιδιά έξω.

Αγαπητέ συνάδελφε οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα ρίχτερ σε τεφτέρια!

Μελετώντας τον χάρτη μικρο σεισμικής έξαρσης σε όλη τη χώρα υπάρχουν περιοχές με σεισμολογικά χαρακτηριστικά τα ίδια με αυτά που καταγράψαμε στο Αρκούδι.

Δεν είναι σωστό αν κάποια επιστημονική έρευνα μας δείχνει για αυξημένη πιθανότητα να γίνει ένας μεγάλος σεισμός και να το ανακοινώνουμε στους κατοίκους προκαλώντας πανικό. Γιατί ο συνάδελφος δεν κατέθεσε την μελέτη του στις αρμόδιες υπηρεσίες σεισμικής προστασίας.

Δεν βλέπω συγκεκριμένο λόγο πανικού. Αν θα γίνει σεισμός 6R θα είναι εντελώς τυχαίο όπως σε 5 περιπτώσεις περιοχών που ανέφερε πρόσφατα αντίστοιχες ανακοινώσεις το ίδιο άτομο. Δηλαδή παίζουμε ΛΟΤΟ με σεισμούς. «Αν μας κάτσει δοξαστήκαμε» ….

(**) Από την ανάρτηση: Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί επίσης προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά, που δε θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό. Ωστόσο, η διερεύνηση θα συνεχιστεί τακτικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη περί εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου». Τι νοιάζει τον απλό κάτοικο;;;».

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή του ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είχε γράψει σχετικά με την Κυλλήνη πως «η περιοχή παρουσιάζει σεισμική διέγερση με μικροσεισμούς», ωστόσο το ανησυχητικό είναι πως και «στο παρελθόν έχει παρουσιάσει αντίστοιχη συμπεριφορά δίνοντας σεισμούς έως 6 Ρίχτερ».

Σημείωσε, παράλληλα, πως απαιτείται η περαιτέρω μελέτη ώστε να ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για σμηνοσειρά ή για προσεισμική δραστηριότητα.