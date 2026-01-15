Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δεν πήρε πίσω τις ύβρεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνοντας μάλιστα ότι θέλει να συναντηθεί μαζί του στο Μαξίμου όταν πάνε και οι υπόλοιποι αγρότες.

Μιλώντας στο ONE είπε για τις χυδαίες εκφράσεις που χρησιμοποίησε: «Τι να κάνω; Ο καθένας με την προσωπικότητά του. Όταν αυτός μου κατέσχεσε τα πάντα, τι να κάνω; Να κάτσω με σταυρωμένα χέρια; Είναι άνω ποταμών αυτό που κάνουν».

Έπειτα, ανέφερε για τη νέα συνάντηση πρωθυπουργού και αγροτών στο Μαξίμου: «Εγώ θα πάω στη συνάντηση. Ελεγχόμενη είναι και η μισή Βουλή, ελεγχόμενος κι εγώ. Αν δεν με δεχτούν, θα δούμε τι θα κάνω».

Επίσης, σχετικά με τον έλεγχο που δέχεται για παράνομες επιδοτήσεις, ανέφερε: «Ζω με δανεικά, δεν έχω πάρει ούτε τη σύνταξη της γυναίκας μου. Μου κλείδωσαν τους λογαριασμούς και μπήκα και στον Τειρεσία. Δεν μας έχουν δώσει ακόμη τη δικογραφία για την υπόθεση. Με έβαλαν στο στόχαστρο μάλλον επειδή φώναζα πολύ, έλεγα αλήθειες και τους κακοφάνηκε».