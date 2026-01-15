Την πρόγνωση του καιρού για το δεύτερο 15ήμερου του Ιανουαρίου, έκανε ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, από την εβδομάδα που μας έρχεται, η Ευρώπη θα μπει ξανά σε χειμερινή τροχιά. «Σε αυτό το δυναμικό πεδίο “σύγκρουσης” ψύχους και υγρασίας, ο καιρός της Ελλάδας ετοιμάζεται να θυμίσει από βδομάδα ότι ο χειμώνας δεν είναι απλώς παρών — αλλά βρίσκεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο,» επισημαίνει για τη χώρα μας.

«Οι επόμενες ημέρες δεν μιλούν για μεταβατική περίοδο, αλλά για χειμερινό καιρό εκεί όπου η φυσική της ατμόσφαιρας παίρνει ξανά τον πρώτο λόγο», αναφέρει επίσης στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Η ανάρτησή του

«ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ…

✅Η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη μπαίνει ξανά σε καθαρά χειμερινή τροχιά από βδομάδα . Οι μεγάλης κλίμακας κυκλοφορίες μας δείχνουν ψυχρές αέριες μάζες στα βορειοανατολικά, την ώρα που η Μεσόγειος παραμένει θερμικά ενεργή και έτοιμη να τροφοδοτήσει βαρομετρικά χαμηλά. Σε αυτό το δυναμικό πεδίο “σύγκρουσης” ψύχους και υγρασίας, ο καιρός της Ελλάδας ετοιμάζεται να θυμίσει από βδομάδα ότι ο χειμώνας δεν είναι απλώς παρών — αλλά βρίσκεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο. Οι επόμενες ημέρες δεν μιλούν για μεταβατική περίοδο, αλλά για χειμερινό καιρό εκεί όπου η φυσική της ατμόσφαιρας παίρνει ξανά τον πρώτο λόγο.

✅Στο άρθρο μας διαπιστώνουμε οτι τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ένα σαφές χειμερινό σενάριο για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου .

✅Θερμή παράκληση : Όσοι αναπαράγουν το άρθρο ας περιοριστούν στον “μετρημένο” τιτλο μας. Παρακαλώ διατηρείστε το ύφος και το νόημα του περιεχομένου. Ευχαριστώ».

«Έρχεται νέα πολική αέρια μάζα»

Νωρίτερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρόγνωσή του ανέφερε πως ο καιρός «γυρίζει και πάλι τον διακόπτη προς τον χειμώνα με έντονο κρύο και τα χιόνια να κατεβαίνουν χαμηλά».

«Πολικές αέριες μάζες θα μας απασχολήσουν από το Σάββατο και μέχρι τις αρχές της άλλης εβδομάδας. Η πολική αέρια μάζα ναι μεν θα κατεβάσει τη θερμοκρασία αρκετούς βαθμούς, παρόλα αυτά δεν έχουμε κάποια υποστήριξη καθ’ ύψος στην ατμόσφαιρα, γι’ αυτό και αυτή η αέρια μάζα μας έρχεται αρκετά ξηρή. Άρα για να δώσει βροχοπτώσεις, χιονόνερο ή χιόνι θα πρέπει να πάρει υγρασία από τη θάλασσα του Αιγαίου.

Άρα το Σάββατο θα αρχίσει σιγά σιγά να μας απασχολεί αυτή η αέρια μάζα. Θα εστιάσει κοντά στη θάλασσα του Αιγαίου, δηλαδή περιοχές όπως η Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, το δυτικό Αιγαίο, η ανατολική-βορειοανατολική Πελοπόννησος και η βόρεια Κρήτη είναι οι περιοχές όπου το κρύο θα συνδυαστεί με υγρασία για να δώσει χιονόνερο στα πιο χαμηλά υψόμετρα και χιονοπτώσεις περίπου από τα 500 μέτρα και πάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι αξιόλογες οι εντάσεις του φαινομένου αυτού», ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης.

Την Κυριακή, το καιρικό μοτίβο θα είναι ανάλογο. «Και πάλι περιοχές προς το Αιγαίο θα δέχονται χιονόνερο και χιονάκι σε πιο μεγάλα υψόμετρα, πάνω από τα 500 μέτρα. Τσουχτερό και πάλι το κρύο, θα συναντήσουμε θερμοκρασίες και πάλι αρνητικές».

Έτσι θα ξεκινήσει και η άλλη εβδομάδα, με την πολική αέρια μάζα να απομακρύνεται γύρω στην Τρίτη.