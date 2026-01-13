Στις γειτονιές πίσω από το σιντριβάνι της Ομόνοιας ζει μια άλλη Αθήνα. Μια Αθήνα του περιθωρίου, της φτώχειας, της βασιλείας των ναρκωτικών και της πορνείας.

Η κάμερα του Newsbeast βρέθηκε το κρύο μεσημέρι κάτω από την πλατεία, σε δρόμους που η ανομία και η επαιτεία έχουν κυρίαρχο ρόλο.

Περπατήσαμε στην Καρόλου, στη Νικηφόρου, στην Κουμουνδούρου, στην Ξούθου, στη Βερανζέρου, στη Σωκράτους, στη Μενάνδρου, στην Αγίου Κωνσταντίνου, στη Μάρνη, στην Ακομινάτου, στη Φαβιέρου, στη Σατωβριάνδου, εκεί όπου ο ήλιος δεν βγαίνει για όλους και εκεί στα σκοτεινά η παραβατικότητα έχει απλώσει τα δίχτυα της.

Το σκηνικό που συνθέτει την παρακμή σε αυτή τη γωνιά της πόλης είναι τα εγκαταλελειμμένα κτίρια που τα χρησιμοποιούν οι τοξικομανείς για να πάρουν τη δόση τους, να κάνουν σίσα, να μοιράσουν τα κλοπιμαία τους. Και όλα αυτά κάτω από τις ξεθωριασμένες επιγραφές από ένα παρελθόν της περιοχής που έχει από χρόνια εκλείψει.

Λίγο πιο πέρα νεαρές κοπέλες, αλλά και νεαρά αγόρια, κάνουν πεζοδρόμιο για μόλις λίγα ευρώ, ίσα ίσα για να εξασφαλίσουν τη δόση τους.

Μόνιμοι κάτοικοι των γειτονιών αυτών ξεσπούν, μιλώντας στο Newsbeast και λέγοντας πως ζουν σε καθεστώς φόβου και τρόμου, ενώ υπογραμμίζουν πως δεν μπορούν να ξεμυτίσουν από το σπίτι τους, όταν πέσει ο ήλιος.

Μια πραγματικότητα ζοφερή που τρομάζει. Όπου μπορούσαμε να σηκώσουμε κάμερα, καταγράψαμε την εξαθλίωση που βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν στο περιθώριο.

Μέσα στο τσουχτερό κρύο κάποιοι παρακαλούσαν για λίγα ψιλά, μήπως και εξασφαλίσουν τη δόση τους ή μια μπουκιά φαγητό. Ένα σουρεαλιστικό σκηνικό δίπλα από τα νέα ξενοδοχεία που κοσμούν εδώ και λίγα χρόνια το κέντρο της Αθήνας.

Ωστόσο, αντικειμενικά η εικόνα είναι λίγο βελτιωμένη συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες, που παρακολουθούμε το θέμα. Θαύματα δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη και κανείς δεν μπορεί να βάλει κάτω από το χαλί όλο αυτό το ζήτημα. Απαιτείται συντονισμός, οργάνωση και σταδιακή διαχείριση. Ο χάρτης της πρωτεύουσας επιβάλλεται να αλλάξει και να έρθουν σε άνθηση γειτονιές που είναι στο χείλος της καταστροφής.

Στη Σωκράτους

Μια από τις πιο τραγικές εικόνες που συναντήσαμε ήταν στην οδό Σωκράτους. Λίγο πριν από τη διασταύρωση με τη Σατωβριάνδου ένας άντρας κείτεται στο πεζοδρόμιο αναίσθητος από τη δόση του, λίγα εκατοστά δίπλα του, κρυμμένος και γερμένος σε σκαλιά πολυκατοικίας, άλλος ένας αναίσθητος. Στην άκρη του πεζοδρομίου τρεις άνδρες που αδιαφορούν για το τι συμβαίνει.

Στην Καποδιστρίου

Έχει φορέσει τις μπεζ ψηλές μπότες της, μια μοβ μίνι φούστα, καλσόν και ένα μπουφάν τρύπιο. Η νεαρή κοπέλα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και 3ης Σεπτεμβρίου και κάνει βόλτες κοιτώντας αριστερά και δεξιά για πελάτες. Λίγα μέτρα πιο κάτω, με την άκρη του ματιού βλέπουμε άλλη μία κοπέλα που και αυτή βρίσκεται για τον ίδιο λόγο εκεί. Δεν είναι μόνο οι κοπέλες, αλλά και αγόρια εκδίδονται στον ίδιο δρόμο και φυσικά φυλάνε τσίλιες με διακριτικότητα άνδρες που τους «προστατεύουν», κάνοντας ότι πίνουν καφέ και μιλούν στο κινητό ή μεταξύ τους.

Φαβιέρου και Μάγερ

Στη διασταύρωση Φαβιέρου και Μάγερ ένας άντρας με μουστάκι καπνίζει καθήμενος στο πεζοδρόμιο, ενώ στα χέρια του έχει πολλά σακουλάκια τα οποία μετρά και ξαναμετρά. Σίγουρα ένα σημείο που δύσκολα, με αυτή την εικόνα που βλέπει, θα περάσει κάποιος πεζός, έχοντας αίσθημα ασφάλειας.

Χαλκοκονδύλη και Μάρνης

Χαρτόκουτα, σύριγγες και σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό στα πεζοδρόμια της Χαλκοκονδύλη με τη Μάρνη. Άγρια βλέμματα αντικρίσαμε, καθώς περνούσαμε από το σημείο. Λίγα μέτρα πιο κάτω μια νεαρή κοπέλα που είναι υπό την επήρεια ουσιών ψάχνει να βρει κάτι σε μια σακούλα που πήρε από τον κάδο.

«Ζούμε σε καθεστώς τρόμου και φόβου»

Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος, Παύλος Κάγιος, ζει στη γειτονιά της επιβλητικής εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο ίδιος, μιλώντας στο Newsbeast, τονίζει ότι δεν έχει αλλάξει η καθημερινότητα των κατοίκων της γειτονιάς του, καθώς και αυτός και οι γύρω του ζουν σε καθεστώς φόβου. «Έρχονται τα μεσημέρια και κάνουν χρήση έξω από τις πόρτες των σπιτιών μας. Οι εξώπορτές μας έχουν σιδεριές που υψώνονται. Φοβόμαστε. Όταν πέφτει το σκοτάδι, δεν μπορούμε να βγούμε ή να μπούμε στο σπίτι μας. Η πλατεία γεμίζει από το μεσημέρι κιόλας με τοξικομανείς αλλά και εμπόρους. Φωνάζουμε χρόνια για επίλυση, αλλά οι κραυγές μας είναι βουβές. “Καθάρισαν” το επάνω τετράγωνο του εθνικού θεάτρου, αλλά ουσιαστικά το πρόβλημα μετατοπίστηκε. Ζητάμε το αυτονόητο ως δημότες και ως φορολογούμενοι. Να μπορούμε να ζούμε με ηρεμία και να κυκλοφορούμε με ασφάλεια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο κτίριο του ΟΣΕ και πίσω από το εθνικό θέατρο

Αξίζει να σημειωθεί πως εκεί όπου υπήρχαν μιλιούνια τοξικομανείς και έμποροι ναρκωτικών δεν υπάρχει πλέον κανείς. Και μάλιστα υπάρχει περιπολικό σε αυτό το σημείο. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, στο τετράγωνο του εθνικού θεάτρου στην Αγίου Κωνσταντίνου και στο κτίριο του ΟΣΕ στην αρχή της Μάρνη οι περιπολίες της Αστυνομίας είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες που περάσαμε από το σημείο είχαμε καταγράψει έναν τοξικομανή να είναι στο έδαφος και να μην έχει επαφή με το περιβάλλον.

Χρειάζεται συντονισμός

«Η Αστυνομία, όσο και αν προσπαθεί, που τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει πάρα πολλές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνη της όλο αυτό το φαινόμενο», λέει χαρακτηριστικά στο Newsbeast κάτοικος του κέντρου της Αθήνας, που πολλές φορές έχει δει την είσοδο της πολυκατοικίας του αποκλεισμένη από χρήστες και κακοποιά στοιχεία. Ο ίδιος στη συνέχεια υπογραμμίζει: «Η συνθήκη όπου ζούσαμε για χρόνια και ζούμε ακόμη “μαρτυρά” την αδυναμία των αρμόδιων υπηρεσιών, κεντρικών και αυτοδιοικητικών, να βοηθήσουν συντονισμένα τους τοξικομανείς, μεταφέροντάς τους σε οργανωμένες δομές εκτός αστικού ιστού».

Στη συνοικία του Αγίου Παύλου

Πριν από μερικούς μήνες οι κάτοικοι που έμεναν στη συνοικία του Αγίου Παύλου, πίσω από την πλατεία Βάθη δεν μπορούσαν να βγουν καλά καλά έξω από το σπίτι τους. Ο λόγος είναι ότι στη συνοικία αυτή υπάρχουν πολλά εγκαταλειμμένα μαγαζιά. Σε αυτά έβρισκαν πρόσβαση τοξικομανείς και έμπαιναν για να κάνουν χρήση. Ο φακός μας αποθανάτισε έναν άντρα να συλλέγει τροφή δίπλα από τον κάδο, αφού τον είχε αναποδογυρίσει. Λίγα στενά πιο κάτω και συγκεκριμένα μετά την παιδική χαρά έξω από την εκκλησία του Αγίου Παύλου, ένας άνδρας σε ημιλυπόθημη κατάσταση ψάχνει κάτι σε σκουπίδια τα οποία τα έχει σκορπίσει κάτω στο πεζοδρόμιο και στον δρόμο. Στη Λιοσίων μια γυναίκα με ένα καρότσι κάθεται στο πεζοδρόμιο. Έχει τυλιχθεί με δύο μπουφάν, ενώ στο καρότσι έχει πολλές κουβέρτες για να αντέξει το κρύο.