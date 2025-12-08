Οι νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια καταιγίδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 8/12.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 08/12 προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και σποραδικές καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 14, στην Ήπειρο από 4 έως 16, στη Θεσσαλία από 6 έως 15, στη Στερεά από 7 έως 17, στην Πελοπόννησο από 9 έως 18, στο Ιόνιο από 9 έως 16 και στο Αιγαίο από 9 έως 18 βαθμούς (στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 16 βαθμούς), στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 11 έως 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.