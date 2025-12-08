Προσπάθειες να γίνει διάλογος, αλλά συντεταγμένος, με τους αγρότες καταβάλλει η κυβέρνηση, καθώς πλησιάζουμε προς τις γιορτές των Χριστουγέννων και μια παράταση της αναστάτωσης στους δρόμους όλης της χώρας θα προκαλούσε αρρυθμίες σε όλη την κοινωνία.

Από το Μέγαρο Μαξίμου λένε σε όλους τους τόνους ότι η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ανοιχτή και, σύμφωνα με πληροφορίες του Νewsbeast, οι διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο είναι έντονες και η εβδομάδα αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχεια.

Κυβερνητικά στελέχη καταβάλλουν προσπάθειες μέσα στα επόμενα 24ωρα να έρθουν κοντά με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου

Προσπαθώντας να κρατήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, κυβερνητικά στελέχη καταβάλλουν προσπάθειες μέσα στα επόμενα 24ωρα να έρθουν κοντά με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, καλώντας τους να αφήσουν στην άκρη δογματισμούς και να αντιληφθούν ότι από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχουν μόνο καλές προθέσεις.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του τόνισε ότι οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο αλλά και ότι οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Από την κυβέρνηση ζητούν από τον αγροτικό κόσμο δύο πράγματα:

Το ένα είναι, όταν προσέλθουν οι αγρότες να συζητήσουν μαζί τους, να έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα.

Όπως λένε: «Έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τους αγρότες και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού».

Το δεύτερο είναι να εμπιστευθούν οι αγρότες ότι όλα θα έχουν ομαλοποιηθεί έως το τέλος του μήνα.

Καθώς διανύουμε πλέον τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ομαλοποιείται μέρα με την ημέρα και γίνεται αγώνας δρόμου για να καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου άλλα 1,2 δισ. ευρώ, φθάνοντας συνολικά φέτος στα 3,7 δισ. ευρώ από 3,1 το 2024.

«Κατανοώ τη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι καθυστερήσεις, ωστόσο ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, καθώς υπήρχε το σοβαρό ενδεχόμενο να διακοπεί η διάθεση των κοινοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που αποφύγαμε με τη δημιουργία πλέον ενός αξιόπιστου και δικαιότερου συστήματος, που φέρει και τη σφραγίδα της ΕΕ», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αυτό που επίσης λένε κυβερνητικά στελέχη είναι ότι οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η συντριπτική πλειονότητα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσα χρήματα δικαιούνται θα τα λάβουν στο ακέραιο και ότι αυτό που λαμβάνει χώρα τώρα είναι ότι δίνεται τέλος σε ένα προβληματικό καθεστώς είσπραξης επιδοτήσεων που ευνοούσε τους επιτήδειους.