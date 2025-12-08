Ύψιστης πολιτικής, οικονομικής και διπλωματικής σημασίας χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση το ενδεχόμενο επίσημης επίσκεψης του 72χρονου προέδρου της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη χώρα μας εντός του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κινέζος πρόεδρος σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τον ερχόμενο Μάιο μια μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία, στην οποία θα περιλαμβάνονται μια σειρά από πρωτεύουσες – «κλειδιά» και σίγουρα το Παρίσι.

Θυμίζουμε ότι μόλις την περασμένη Παρασκευή ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε από το Πεκίνο πως «ο διάλογος Κίνας – Γαλλίας είναι πιο απαραίτητος από ποτέ», προσθέτοντας ότι «αν και μερικές φορές έχουμε διαφωνίες, έχουμε παράλληλα την ευθύνη να γνωρίζουμε πώς να τις ξεπεράσουμε, για την αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση στην οποία πιστεύουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε για την ειρήνη και τη σταθερότητα στον κόσμο, για την Ουκρανία και για τις διάφορες περιοχές που έχουν πληγεί από τον πόλεμο. Η ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε είναι ζωτικής σημασίας».

Το Πεκίνο για μια ακόμη φορά μπορεί να στήριξε εμμέσως τον Ρώσο πρόεδρο, Πούτιν, λέγοντας ότι «η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε οποιεσδήποτε ανεύθυνες ή συκοφαντικές κατηγορίες», ωστόσο σε μια σειρά από οικονομικά ζητήματα και συμφωνίες οι δύο άνδρες βρήκαν κοινό έδαφος και αυτός θα είναι ένας από τους λόγους που σε λίγους μήνες να βρεθεί στο Παρίσι. Λίγο πριν ή λίγο μετά τη μετάβασή του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Σι λοιπόν αναμένεται να επισκεφθεί και την Αθήνα, εφόσον οι ημερομηνίες ταιριάξουν στο επίσημο πρόγραμμα. Σε περίπτωση πάντως που αυτό δεν καταστεί εφικτό, η κινεζική πλευρά φαίνεται ανοιχτή στο να οργανωθεί μια επίσκεψη μέχρι το τέλος του νέου έτους, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει διάθεση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Κίνας.

Το ενδιαφέρον αυτό δεν είναι τυχαίο. Το 2025 συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την καθιέρωση της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες. Πρόκειται για ένα πλαίσιο συνεργασίας που μπορεί να αποκτήσει ακόμη πιο ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα στο νέο κινεζικό «Πενταετές Σχέδιο». Πρόκειται για το βασικό αναπτυξιακό σχέδιο της Κίνας, το οποίο καθορίζει τους οικονομικούς, κοινωνικούς και στρατηγικούς στόχους της εν λόγω χώρας για μια περίοδο πέντε ετών. Είναι κάτι σαν «χάρτης πορείας» που δείχνει προς τα πού θέλει να κινηθεί η χώρα σε κρίσιμους τομείς, όπως αυτόν της οικονομικής ανάπτυξης, της βιομηχανικής πολιτικής, του περιβάλλοντος και της ενέργειας, των εξωτερικών ζητημάτων των επενδύσεων και του πολιτισμού.

Σημειωτέον ότι ο Κινέζος πρεσβευτής στην Ελλάδα, Φανγκ Τσιού, έχει κάνει ήδη λόγο για μια νέα εποχή συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, δίνοντας έμφαση σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς: στην ενίσχυση του εμπορίου, στη διατήρηση και αναβάθμιση του ρόλου του λιμανιού του Πειραιά ως σημαντικού κόμβου, στην πράσινη και ενεργειακή μετάβαση και, φυσικά, στη θαλάσσια οικονομία, όπου η ελληνική ναυτιλία έχει παγκόσμιο βάρος.

Την ίδια ώρα πάντως καταγράφεται ιδιαίτερη έμφαση στις κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μόλις προ ημερών η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επεσήμανε πως «είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι για τις υποδομές την Ελλάδα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να δημιουργηθούν εδώ αμερικανικές υποδομές για να στηρίξουν την περιοχή, ίσως να βελτιώσουν τις δυνατότητες άλλων λιμένων και περιοχών για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Δυστυχώς, εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει και ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι προσφέροντες (σ.σ. πέραν της Κίνας). Ήταν περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα. Και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, μα νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να το χειριστούμε, να βρεθεί λύση. Επιδιώκοντας την αύξηση των δυνατοτήτων σε άλλες περιοχές, και ίσως κάποια μέρα (σ.σ. το λιμάνι του Πειραιά) βγει προς εκμετάλλευση».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση σέβεται απολύτως όλα τα υπογεγραμμένα συμβόλαια και δεν υπάρχει καμία πρόθεση αμφισβήτησης των συμφωνιών με την Κίνα.

Το ίδιο μήνυμα έστειλε και η κινεζική πρεσβεία, η οποία τόνισε πως οι δύο χώρες είναι πραγματικοί φίλοι, που στηρίζουν ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές και συνεργάζονται με στόχο να κερδίζουν και οι δύο πλευρές.