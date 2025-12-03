Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν εξαγγελθεί για τις 6 Δεκεμβρίου, καθώς συμπληρώνονται 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Για αυτό η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε πως, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου, 6 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.



Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».