Οι βροχές και οι νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ στα δυτικά θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 2/12 ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 2/12 προβλέπονται νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές στα δυτικά και στην Κρήτη και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Τις βραδινές και τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 13, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από 4 έως 14, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 3 έως 17, στο Ιόνιο από 11 έως 17, στο Αιγαίο από 7 έως 18 (στο Βόρειο Αιγαίο έως 16 βαθμούς) και στην Κρήτη από 8 έως 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα δυτικά θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς (στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.