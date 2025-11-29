Οι εργαζόμενοι σε Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3), ΗΣΑΠ και Τραμ πραγματοποιούν σήμερα, Σάββατο 29/11, στάση εργασίας, καθώς θέλουν να παραστούν στην κηδεία του συναδέλφου τους που σκοτώθηκε τραγικά κατά τη διάρκεια καθηκόντων του, μέσα στην Επισκευαστική Βάση της Γραμμής 1, στον Πειραιά.

Σε σχετική ανακοίνωση, τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ γνωστοποίησαν ότι, λόγω του πένθους, «αναστέλουν την προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια τετράωρη στάση εργασίας από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ.», που είχε ήδη προγραμματιστεί.

Η νέα κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 10:00 έως τις 14:00, επηρεάζοντας τα δρομολόγια σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ.

Στην ανακοίνωση των σωματείων τονίζεται ότι απαιτούνται η πλήρης και σε βάθος διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος, αλλά και του αντίστοιχου περιστατικού το 2021, η άμεση εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, όπως και η στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών με επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό.