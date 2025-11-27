Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 06:00 το πρωί στη λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Κερατσινίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα ήταν συνεπιβάτιδα σε φορτηγό που οδηγούσε ο γιος της, ο οποίος γλίτωσε χωρίς καν κάποιον ελαφρύ τραυματισμό. Το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Κερατσίνι όταν, φτάνοντας στο ύψος της οδού Τριπόλεως, άγνωστο μέχρι στιγμής για ποιο λόγο, ανετράπη επί του οδοστρώματος.

Από την πρώτη εικόνα από το σημείο προκύπτει ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του φορτηγού εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, έπεσε σε μια κολόνα στρίβοντας από τη λεωφόρο Σχιστού και βρέθηκε ανάποδα στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ με τη γυναίκα να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μητέρα και γιος πήγαιναν στη λαϊκή για δουλειά.

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Θανατηφόρο τροχαίο και στη Σαλαμίνα

Θανατηφόρο τροχαίο, όμως, είχαμε και χθες στη Σαλαμίνα με έναν 56χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Αιαντείου 280, όταν η οδηγός του οχήματος επιχείρησε αριστερή στροφή για να μπει στο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ. Έτσι συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα, η οποία κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα αρχικά τον τραυματισμό του αναβάτη και στη συνέχεα τον θάνατο του.

Ο 56χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας κι από εκεί στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου κατέληξε.