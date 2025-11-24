Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στην Εύβοια, κοντά σε σχολείο, όταν μία γυναίκα που περπατούσε με τον 10χρονο γιο της παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 500 μέτρα πριν από το Δημοτικό Σχολείο, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Καράμπαμπα.

Η γυναίκα κινούνταν μαζί με το παιδί της στην άκρη του δρόμου, καθώς η περιοχή δεν διαθέτει πεζοδρόμια, όταν το αυτοκίνητο τη χτύπησε και την έριξε στο έδαφος.

Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως, ενώ περαστικοί έσπευσαν να παράσχουν βοήθεια. Την ίδια στιγμή, ένας γιατρός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στη μητέρα μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Το 10χρονο παιδί, εμφανώς σοκαρισμένο από το περιστατικό, μεταφέρθηκε με τη βοήθεια άλλης μητέρας στο σχολείο, ενώ ενημερώθηκε και ο πατέρας του, σύμφωνα με το evima.