Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Κλήμης

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αικατερίνη, Κατερίνα, Κατίνα, Κάτια, Καλοτίνα, Καίτη, Ρίνα

Μερκούριος, Μερκούρης, Μέρκουρας, Μάρκορας, Μερκουρία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Ιερομαρτύρων Κλήμεντος Πάπα Ρώμης και Πέτρου επισκόπου Αλεξανδρείας, Ερμογένους επισκόπου Ακραγαντίνων

Ο Άγιος Κλήμης, Ιερομάρτυρας και τρίτος Επίσκοπος Ρώμης, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της πρωτοχριστιανικής Εκκλησίας. Καταγόταν από τη Ρώμη, πιθανότατα από αριστοκρατική οικογένεια, και υπήρξε μαθητής και συνεργάτης του Αποστόλου Πέτρου. Μελέτησε την ελληνική παιδεία, βαπτίστηκε χριστιανός και ξεχώρισε για το ήθος, τη σοφία, τον ζήλο και τη δύναμη της πίστης του.​

Αναδείχθηκε τρίτος Επίσκοπος, διαδεχόμενος τον Ανέγκλητο γύρω στο 92 μ.Χ., και διακόνησε σε δύσκολες περιόδους διωγμών από τους αυτοκράτορες Δομιτιανό και Τραϊανό. Διέπρεψε ως πνευματικός ποιμένας, μεριμνώντας για ενότητα και ομόνοια στην Εκκλησία (με τη γνωστή «Επιστολή προς Κορινθίους», ένα από τα σπουδαιότερα αποστολικά έργα). Υπερασπίστηκε την αποστολική διαδοχή και το ήθος των μελών της Εκκλησίας, ενώ ενίσχυσε με γενναιότητα τους χριστιανούς στους διωγμούς.​

Καταδικάστηκε σε εξορία στη χερσόνησο της Κριμαίας, όπου και υπέστη μαρτυρικό θάνατο: δεμένος με άγκυρα, ρίχτηκε στη θάλασσα. Το μαρτύριό του έγινε πηγή θάρρους και πίστης για τους χριστιανούς της εποχής του και των επόμενων αιώνων. Η μνήμη του τιμάται στις 24 Νοεμβρίου ως κορυφαίου Αποστολικού Πατέρα, προτύπου αυτοθυσίας και ποιμαντικής αγάπης.

