Στο νοσοκομείο της Ξάνθης κατέληξαν δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 21/11 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η γιαγιά του κοριτσιού έδωσε στην εγγονή της και τη φίλη της χρήματα προκειμένου να ψωνίσουν στο μάρκετ της περιοχής.

Αγόρασαν τρία αλκοολούχα ποτά

Οι ανήλικες φορούσαν κουκούλες και εκμεταλλευόμενες το γεγονός ότι το σούπερ μάρκετ ήταν γεμάτο από κόσμο αγόρασαν τρία αλκοολούχα ποτά, χωρίς να γίνουν αντιληπτές από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Στη συνέχεια τα κορίτσια ήπιαν τα αλκοουλούχα ποτά μονοκοπανιά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία ενώ στον ιδιοκτήτη του καταστήματος επιβλήθηκε πρόστιμο και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.