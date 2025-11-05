Η 48ωρη απεργία των ταξί φτάνει στο τέλος της, ύστερα από την απόφαση του συνδικαλιστικού οργάνου του κλάδου να τη λήξει, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους εκπροσώπους των αυτοκινητιστών και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ο πρόεδρος των αυτοκινητιστών, Θύμιος Λυμπερόπουλος, δήλωσε μετά τη συνάντηση, η οποία διήρκεσε πάνω από μιάμιση ώρα, ότι ο αναπληρωτής υπουργός έδειξε πρόθεση να συζητήσει τα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί. «Ο αναπληρωτής υπουργός έδειξε διάθεση για συζήτηση επί των θεμάτων που έχουν τεθεί από τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι η κινητοποίηση είχε εξαγγελθεί ως 48ωρη, τελικά η απεργία θα ολοκληρωθεί αύριο το πρωί στις 06:00, έχοντας διάρκεια 24 ωρών.

Οι αυτοκινητιστές ζητούν, μεταξύ άλλων, να τους επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση από τις λεωφορειολωρίδες, καθώς και να επανεξεταστούν οι κυβερνητικές αποφάσεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση και τη φορολογική πολιτική που επηρεάζει τον κλάδο.