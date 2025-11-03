Ένα νέο υπερσύγχρονο σύστημα φωτισμού CoeLux, το οποίο δημιουργεί την αίσθηση του φυσικού φωτισμού με στόχο τη βελτίωση της εύθραυστης ψυχολογίας των παιδιών με καρκίνο, εγκαινιάστηκε την προηγούμενη Παρασκευή , από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την Πρόεδρο του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Η αγορά και εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος, που τοποθετείται για πρώτη φορά σε νοσοκομείο στην χώρα μας, πραγματοποιήθηκε με την ευγενική δωρεά ναυτιλιακών εταιρειών. Ανάμεσα τους οι εταιρείες «TrafiguraMaritime Ventures LTD», «Chartworld Shipping Corporation», «Goldenport Group», «Prominence Maritime», «Seanergy & UnitedMaritime» και του ιδρύματος «Trafigura Foundation».

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, και τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου, μαζί με τον Πρόεδρο του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» Εμμανουήλ Παπασάββα υποδέχτηκαν τον Άδωνι Γεωργιάδη και τους εκπροσώπους των ναυτιλιακών εταιρειών, Φαίη Φραγκέδη και κύριο Φώτη Καραγιαννόπουλο από την εταιρεία «Trafigura Maritime Ventures LTD, Γιάννη Δράγνη και Λάουρα Λαλαούνη-Δράγνη της «Goldenport Group, την Αναστασία Κολλάκη της εταιρείας «Chartworld Shipping Corporation», την Ιωάννα Προκοπίου και την Ευγενία Αρβανίτη της «ProminenceMaritime» και την Αθηνά Πτερούδη της εταιρείας «Seanergy & UnitedMaritime».

Όλοι μαζί ξεναγήθηκαν στους χώρους του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων, όπου εγκαταστάθηκε το υπερσύγχρονο σύστημα φωτισμού και ενημερώθηκαν αναλυτικά για τον τρόπο λειτουργίας του.

Με την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος, δημιουργείται η αίσθηση φυσικού φωτισμού στους υπόγειους χώρους του εν λόγω τμήματος. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην χώρα μας, ενώ το συγκεκριμένο σύστημα εφαρμόζεται σε μεγάλα Νοσοκομεία του εξωτερικού στοχεύοντας στην βελτίωση της εύθραυστης ψυχολογίας των μικρών ασθενών, οι οποίοι σε αυτή την τρυφερή ηλικία καλούνται να υποβληθούν σε υβριδικές απεικονιστικές εξετάσεις και θεραπείες με ιώδιο.

Η αίσθηση του φυσικού φωτός και των φυσικών καιρικών φαινομένων, που διασφαλίζονται μέσω του συστήματος αυτού, θα συμβάλουν θετικά στην ψυχολογία και διάθεση των μικρών μας ασθενών, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους εξετάσεων και θεραπειών.



Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε τη σημασία του έργου που εγκαινιάστηκε αναφέροντας «Το έργο που σήμερα είχα την τιμή να εγκαινιάσω ήταν συγκλονιστικό. Γιατί για τα μικρά παιδιά που πρέπει να μείνουν για ώρες ή για ημέρες σε έναν υπόγειο χώρο το να στερηθούντον ήλιο είναι σημαντικό.

Είναι πια αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι η ψυχολογία παίζει ρόλο στην θεραπεία του καρκίνου. Επομένως δεν είναι μια αναβάθμιση αισθητικής φύσεως, αλλά είναι ένα κομμάτι της θεραπείας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την ΕΛΠΙΔΑ, και τις εταιρείες που πραγματοποίησαν αυτή τη δωρεά, γιατί σήμερα πραγματικά κάναμε ένα βήμα εμπρός για την υγεία στην χώρα μας».

Παράλληλα, έκανε ξεχωριστή αναφορά στο υψηλό επίπεδο περίθαλψης που προσφέρει το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» και τη συμβολή της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη στην αλλαγή του τοπίου της κοινωνικής αλληλεγγύης στην χώρα μας, υπογραμμίζοντας:

«Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ήταν ένας άγγελος αναντικατάστατος, ήταν η κινητήριος δύναμη ενός οράματος που άλλαξε όχι τη ζωή κάποιων ανθρώπων, αλλά την Ελλάδα στο σύνολό της. Γιατί θα ήταν εντελώς διαφορετική η Ελλάδα χωρίς αυτό το Νοσοκομείο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα καλύτερα νοσοκομεία του εξωτερικού. Και αυτό είναι μια συγκλονιστική προσφορά, ένα θαύμα».

Η Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, από την πλευρά της, ευχαρίστησε τις εταιρείες της ναυτιλίας για την ευγενική τους δωρεά και μίλησε για τη σημασία της εγκατάστασης του νέου συστήματος φωτισμού, τονίζοντας πως: «με την εγκατάσταση του υπερσύγχρονου, διεθνών προδιαγραφών συστήματος φωτισμού Coelux, το οποίο για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε νοσοκομείο στην χώρα μας, καταφέραμε, χάρη στη γενναιοδωρία, να μεταμορφώσουμε τις αίθουσες αυτές, σε χώρους φωτεινούς και αισιόδοξους, βελτιώνοντας την ψυχολογία των παιδιών και απομακρύνοντας το αίσθημα του φόβου.



Είμαι υπερήφανη και συγκινημένη γιατί, χάρη στην συμπαράσταση των χορηγών μας για ακόμα μια φορά η ΕΛΠΙΔΑ πρωτοπορεί και το Νοσοκομείο μας επάξια διατηρεί την θέση του ανάμεσα στα κορυφαία Ογκολογικά παιδιατρικά Νοσοκομεία του κόσμου. Το όραμα της μητέρας μου και ιδρύτριας της ΕΛΠΙΔΑΣ, Μαριάννας Βαρδινογιάννη, παραμένει πιο ζωντανό από ποτέ».



Ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», Εμμανουήλ Παπασάββας ευχαρίστησε και εκείνος από την πλευρά του τις δωρήτριες εταιρείες, και μίλησε για τη σημασία της βελτίωσης της ψυχολογίας των παιδιών αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού: «Μελέτες έχουν δείξει ότι η αίσθηση του φυσικού φωτός σε κλειστούς χώρους, επιδρά θετικά στη ψυχολογία τόσο του προσωπικού που απασχολείται σε αυτούς βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους, καθώς και στη ψυχολογία των ασθενών.



Ιδίως όταν πρόκειται για την ευαίσθητη ψυχολογία των μικρών μας ασθενών, η αίσθηση του φυσικού φωτός συμβάλει θετικά στην διάθεσή τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή της θεραπείας στην οποία υποβάλλονται».

Η Φαίη Φραγκέδη, από την «Trafigura Maritime Ventures LTD», τόνισε στην δικό της χαιρετισμό πως «Η θεραπεία δεν περιορίζεται στην ιατρική αγωγή, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρη την εμπειρία του ασθενούς και είμαστε περήφανοι που συνεργαστήκαμε με την ΕΛΠΙΔΑ για τη δημιουργία αυτού του συστήματος που ενισχύει την ανάρρωση αλλά και την ελπίδα!».



Η Ιωάννα Προκοπίου εκπροσωπώντας την εταιρεία «Prominence Maritime» σημείωσε στο δικό της χαιρετισμό «Είναι τιμή μας που βάζουμε το λιθαράκι μας σε αυτό το έργο, ακολουθώντας την κληρονομιά που έχει αφήσει η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη. Εμπλουτίζοντας τις ζωές μας και τις ζωές των άλλων, κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο!».