Δεν θα επηρεαστεί η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης από τα αποτελέσματα του συστήματος AMS για τα συνδεδεμένα καθεστώτα, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα και έως 31/12/2025, όπως τονίζει, σε ανακοίνωσή του, ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Πληρωμών διαψεύδει τη φημολογία περί αποστολής σε ΚΥΔ αγροτεμαχίων συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος με το χαρακτηρισμό «κόκκινα», δηλαδή μη επιλέξιμα.

Αντίθετα, σημειώνει ότι έχουν αποσταλεί με το χαρακτηρισμό «κίτρινα», δηλαδή χρήζουν διορθώσεων από τους δικαιούχους παραγωγούς και επανεξέταση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη συνήθη διαδικασία και με βάση το Κοινοτικό Πλαίσιο (Κανονισμός 1173/2022).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «αμέσως μετά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης -και σε κάθε περίπτωση εντός του Δεκεμβρίου 2025- η διαδικασία εξαγωγής αποτελεσμάτων θα επαναληφθεί. Η διαδικασία θα επαναληφθεί τουλάχιστον δύο ακόμα φορές, έως και τον Απρίλιο το 2026, πριν την εξόφληση της συνδεδεμένης ενίσχυσης».

Καλεί, τέλος, όλους του ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους να προχωρήσουν προληπτικά σε επανέλεγχο των γεωχωρικών στοιχείων των αιτήσεών τους, ώστε αυτές να απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση των γεωτεμαχίων που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις τους.