Την αληθινή ιστορία πίσω από το μικρό γαλάζιο κτίσμα στην Αττική Οδό, που συνεχίζει μέρχι σήμερα να παραξενεύει τους περαστικούς που δεν ξέρουν την ιστορία του, παρουσιάζει μέσα από ένα νέο βίντεο με drone η ομάδα UP STORIES, αντλώντας μάλιστα πληροφορίες από παλιότερο εκτενές ρεπορτάζ του Newsbeast.

«Λίγο έξω από την Παιανία, δίπλα στην Αττική Οδό, στέκει ένα μικρό, γαλάζιο κτίσμα. Κάποιοι το είπαν εκκλησάκι, άλλοι αιρετικό. Κάποιοι -ακόμα πιο σκοτεινοί- το είπαν σατανιστικό», αναφέρει στην αρχή του το βίντεο της ομάδας. Η αλήθεια όμως, όπως είχε αποκαλύψει και το Newsbeast σε παλιότερο ρεπορτάζ, είναι πολύ διαφορετική και πολύ πιο συγκινητική.

Για χρόνια, στο «διαδικτυακό χωριό» των κοινωνικών δικτύων, η εικόνα του κτίσματος αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για ιστορίες τρόμου, μυστικισμού και αστικών θρύλων. Άγνωστοι επισκέπτες φωτογράφιζαν το εσωτερικό του μέσα από το σπασμένο τζάμι αναζητώντας «κρυφά σύμβολα» και «σημάδια». Άλλες φορές οι περιγραφές το παρουσίαζαν ως κάτι «απόκοσμο», με σκοτεινή ενέργεια.

Όμως η πραγματικότητα κρύβει απώλεια και αγάπη.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο της ομάδας UP STORIES:

