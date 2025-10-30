Ο κίνδυνος της λειψυδρίας είναι ορατός πλέον στην Αττική, με αποτέλεσμα να καταρτιστεί σχέδιο που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια περίπου, ώστε να μην υπάρξει έλλειψη σε νερό.

Κεντρικός πυλώνας είναι το έργο «Εύρυτος» που παρουσιάστηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος στην εκδήλωση της ΕΥΔΑΠ και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2029.

Το σχέδιο προβλέπει προστασία έναντι της λειψυδρίας για τα επόμενα 30 έτη και ταυχρόνα θα γίνουν κι άλλες κινήσεις.

Συγκεκριμένα, η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπρόθεσμες δράσεις, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής. Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί και ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό, με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Επίσης, σε περίπτωση που χρειαστεί ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα: (α) Το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και (β) τη χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η Γεωγραφική Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους, ενώ έκανε λόγο για ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος προχωρόντας σε διευκρινήσεις, τόνισε ότι για να μπορέσουν οι πυλώνες αυτοί να είναι ισχυροί, χρειάζονται θεσμικές ενισχύσεις που περιλαμβάνουν:

–Εκσυγχρονισμό διατάξεων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κάποιες από τις οποίες ισχύουν αμετάβλητες από το 1980

–Εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα ξεκλειδώσουν τη δυναμική των εταιρειών αυτών, θα προσελκύσουν νέα στελέχη και θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ να εφαρμόσει πλήρως ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο 2,5 δισ.

Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε κωδικοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας, με στόχο την εξυγίανση των 110 Δημοσίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας που δεν απορροφώνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.