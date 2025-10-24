Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής (24/10/25) στην οδό Καποδιστρίου στο κέντρο της Λαμίας για πιθανή πυρκαγιά μετά από καπνό που έβγαινε από φρεάτιο έμπροσθεν πολυκατοικίας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Στο σημείο όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, είχαν συγκεντρωθεί πολλά ξεραμένα φύλλα και δεν αποκλείεται από κάποιο τσιγάρο να πήραν κάποια να καούν.

Το ανησυχητικό ήταν ότι πλησίον ήταν η εγκατάσταση φυσικού αερίου της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα η αστυνομία να λάβει οδηγίες από την πυροσβεστική για να αποκλείσει το τετράγωνο.

Δύο οχήματα της πυροσβεστικής έφτασαν επίσης στο σημείο αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο να υπάρξει κάτι περισσότερο και μέσα σε 20 λεπτά η κατάσταση είχε ομαλοποιηθεί πλήρως.

