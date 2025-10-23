Η επετειακή διοργάνωση του Αγώνα Κλασικών και Παραδοσιακών Σκαφών «ΩΚΕΑΝΙΔΑ 2025» ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το τριήμερο 17-19 Οκτωβρίου, στον θαλάσσιο χώρο του Φαληρικού όρμου της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδότησε έξι χρόνια συνεχούς παρουσίας του θεσμού, συγκεντρώνοντας πάνω από 50 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα — παραδοσιακά ξύλινα ιστιοφόρα και λέμβους που αναβίωσαν τη γοητεία και το μεγαλείο της ελληνικής ναυτικής κληρονομιάς.

Η «ΩΚΕΑΝΙΔΑ» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και διοργανώνεται από τον Ναυταθλητικό Όμιλο 78. Το Σάββατο βράδυ, οι αγωνιζόμενοι και οι φίλοι της ιστιοπλοΐας συναντήθηκαν στο Pasta Night powered by Melissa, σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, όπου ανταλλάχθηκαν εμπειρίες και ναυτικές ιστορίες της ημέρας, υπό τους ήχους της θάλασσας και τη θέα των φωτισμένων σκαφών.

Η διοργάνωση κορυφώθηκε την Κυριακή, με την τελετή απονομών στο Athénée, στην οποία παρευρέθη η Υπουργός Τουρισμού, τιμώντας με την παρουσία της τους νικητές και όλους όσους συμβάλλουν στην ανάδειξη και διατήρηση της ναυτικής μας παράδοσης.

Η «ΩΚΕΑΝΙΔΑ 2025» απέδειξε για ακόμη μία χρονιά ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φίλους της θάλασσας και της ιστιοπλοΐας, προβάλλοντας την ιστορική συνέχεια του ελληνικού ναυτικού πνεύματος, αλλά και το όραμα μιας σύγχρονης Ελλάδας που τιμά τις ρίζες της.

Διοργάνωση: Ναυταθλητικός Όμιλος 78

Ημερομηνίες: 17-19 Οκτωβρίου 2025

Αιγίδες: Υπουργείο Τουρισμού | Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής | Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

Χρυσός Χορηγός: Panas Group & Athénée

Xορηγοί: Μέλισσα – Κίκιζας, Coca-Cola 3E, Evy Technology, Zoumboulakis Galleries

Yποστηρικτές: Meltemi, All we see is the sea, Greek surfing Academy, Olive Era, Άλφα, Κ. Κανέτης & ΣIA, Ψωμοτύρι, KY, Violins Productions, Sail Marine

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Δήμος Καλλιθέας, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ΠΟ.Α.ΚΕ