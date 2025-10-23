Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το περιστατικό με τον 15χρονο που έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που γυμναζόταν σε γυμναστήριο των νοτίων προαστίων, καθώς οι γιατροί στο Ασκληπιείο Βούλας κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Το αγόρι κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης και άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασε αρχικά μηχανή με γιατρό και στη συνέχεια ήρθε άμεσα το ασθενοφόρο, που τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η κατάσταση του 15χρονου ήταν κρίσιμη, ωστόσο οι γιατροί στο νοσοκομείο κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς τραυματίστηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του κατά την πτώση.

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η ΕΛ.ΑΣ.