Ανησυχία προκαλεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα το ζήτημα της διακίνησης παράνομων εμβολίων κατά της ευλογιάς των προβάτων στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά το τελευταίο περιστατικό, όπου ένας 60χρονος προσπάθησε να περάσει παράνομα στην Ελλάδα πάνω από χίλια εμβόλια.

Στην έρευνα που ακολούθησε από τις διωκτικές Αρχές, διαπιστώθηκε μάλιστα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα τα παρέδιδε σε έναν κτηνίατρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα είχε παραλάβει από την Καισάρεια της Τουρκίας, μέσα σε ειδική θήκη από φελιζόλ.

Οι ειδικοί έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι όποιος εμβολιάσει τα ζώα του παράνομα και αυτό διαπιστωθεί θα οδηγηθεί στη θανάτωση ολόκληρου του κοπαδιού του, ενώ θα αντιμετωπίσει και άλλες πολύ σοβαρές κυρώσεις.

«Επικίνδυνη η παραπληροφόρηση του κτηνοτροφικού κόσμου»

Προτείνουν, δε, ότι «η μοναδική σωστή στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει η αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής της προβατοτροφίας στη χώρα μας», τονίζοντας ότι «η παραπληροφόρηση του κτηνοτροφικού κόσμου πρέπει να σταματήσει, καθώς η προσπάθεια επίλυσης ενός αποκλειστικά επιστημονικού ζητήματος με πολιτικές παρεμβάσεις, χωρίς επιστημονική βάση, είναι επικίνδυνη».

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Σπυρίδων Κρήτας τόνισε πως «το ίδιο το εμβόλιο μπορεί να μεταφέρει τον ιό, καθώς πρόκειται για ζωντανά στελέχη, που μπορούν να τον μεταδώσουν στα ζώα».

«Δεν είναι εγκεκριμένα, δεν τα έχουμε ελέγξει και θα μπορούσαν να είναι και επικίνδυνα. Δεν έχουν δοκιμαστεί στο δικό μας περιβάλλον, επομένως ενέχουν έναν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως «το πρόβλημα είναι τεράστιο για τον κτηνοτροφικό κόσμο».

Πώς η ευλογιά των προβάτων μπορεί να φέρει μεγάλες απώλειες στην αγορά

«Εμείς, ως κτηνίατροι, ανησυχούμε γιατί αυτά τα νοσήματα είναι πολύ μεταδοτικά, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή και δυσφημείται το προϊόν. Δηλαδή, η φέτα για παράδειγμα. Μπορεί κάλλιστα κάποιος έμπορος από τη Γερμανία να ισχυριστεί ότι το προϊόν προέρχεται από μολυσμένα ζώα από την Ελλάδα, και ξαφνικά ο κόσμος να σταματήσει να αγοράζει φέτα στο εξωτερικό. Αυτό για εμάς σημαίνει απώλεια ενός δισεκατομμυρίου ευρώ κάθε χρόνο», σημειώνει.

Ο ίδιος τονίζει ότι η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας όσον αφορά τη συμβολή της -από επιστημονικής πλευράς- στις αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου. «Έχουμε επίγνωση των όσων συμβαίνουν και είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας».

«Ένα εμβόλιο, γενικά, βοηθά. Χρησιμοποιείται για μια συγκεκριμένη κατάσταση. Όμως αυτά για τα οποία μιλάμε προέρχονται από τριτοκοσμικές ή αναπτυσσόμενες χώρες, που δεν έχουν άλλη πηγή πρωτεΐνης. Αναγκαστικά, αντί να εξολοθρεύσουν τα ζώα τους -κάτι που δεν τους συμφέρει, αν έχουν μόνο αιγοπρόβατα- επιλέγουν να τα κρατήσουν. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου, παρόλο που δεν είμαστε πλούσιοι, έχουμε ειδικές συμβάσεις με τη Δυτική Ευρώπη και άλλα κράτη, καθώς η φέτα είναι ΠΟΠ προϊόν. Στις χώρες αυτές, αν πας σε σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει τυρί ινδικής ή πακιστανικής προέλευσης – τα προϊόντα αυτά προορίζονται για εσωτερική κατανάλωση, οπότε εκεί δεν έχουν πρόβλημα», εξηγεί.

«Ο κόσμος δεν έχει λόγο να ανησυχεί για τον εαυτό του»

Αναφορικά με τον καταναλωτή και το τι φτάνει στο τραπέζι, ο καθηγητής του ΑΠΘ επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. «Ο κόσμος δεν έχει λόγο να ανησυχεί για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει επίπτωση για τον άνθρωπο, ούτε από το νόσημα, ούτε από τον εμβολιασμό. Ο ιός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ακόμη και χωρίς παστερίωση -που έτσι κι αλλιώς αδρανοποιεί τους ιούς- αν καταναλώσει κάποιος κάποιο προϊόν, δεν παθαίνει απολύτως τίποτα. Άρα, ο κόσμος δεν έχει λόγο να ανησυχεί».