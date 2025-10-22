Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετούς δρόμους της Αττικής καθώς από νωρίς σήμερα, Τετάρτη 22/10 η κίνηση είναι αυξημένη.

Σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί στον Κηφισό ενώ ταλαιπωρία περιμένει όσους βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την την ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής αυξημένη κίνηση παρατηρείται:

στη Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών

στη Αθηνών-Λαμίας

στη Βασιλέως Κωνσταντίνου

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττικής Οδού, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10′-15′ από κόμβο Κύμης έως κόμβο Πεντέλης, λόγω σύγκρουσης οχημάτων.

Απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων, στην κυκλοφορία όλες οι λωρίδες.

