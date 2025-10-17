Στο πνεύμα του Halloween μπήκε και φέτος το πιο θεατρικό λεωφορείο της Θεσσαλονίκης: ο λόγος για το ΚΤΕΛ της γραμμής 57, το οποίο με την έμπνευση και το μεράκι του οδηγού του, Μάνου Κατσίκα, μεταμορφώθηκε σε ένα μικρό σκηνικό τρόμου, γεμάτο φαντάσματα, μακριά γκρίζα μαλλιά και ατμόσφαιρα βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία.

Ο Μάνος Κατσίκας, γνωστός για τις ευφάνταστες μεταμορφώσεις του λεωφορείου του, κατάφερε και φέτος να τραβήξει τα βλέμματα. Οι επιβάτες της γραμμής 57, μπαίνοντας στο όχημα, έρχονται αντιμέτωποι με μια… άλλη διάσταση, όπου το καθημερινό δρομολόγιο αποκτά χρώμα, χιούμορ και μια καλή δόση φαντασίας –όλα μέσα στο πνεύμα του Halloween.

«Πλέον μας έχουν μάθει και περιμένουν από εμάς τον στολισμό», λέει ο ίδιος.

«Έχουμε στολίσει τα τζάμια, το παρμπρίζ, τις θέσεις, το πάτωμα -όλα παραπέμπουν στον εορτασμό που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλής και στη χώρα μας, έστω και δειλά. Οι νέοι ενθουσιάζονται, οι παλαιότεροι ρωτούν τι σημαίνουν όλα αυτά και κυρίως πώς συνδυάζονται με τη δική μας κολοκύθα που έχει το χαρακτηριστικό, τρομακτικό χαμόγελο».

«Η καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή, φορτωμένη, με άγχος και κάνουμε κάθε μέρα τον κόσμο -στο διάστημα που βρίσκεται εντός του λεωφορείου- να χαμογελά και να φεύγει χαρούμενος.

Ο κόσμος μένει έκθαμβος, λέει τα καλύτερα», αναφέρει ο οδηγός του λεωφορείου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.