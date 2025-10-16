Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 16/10 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τους οδηγούς να βιώνουν μία απίστευτη ταλαιπωρία.

Ουρές χιλιομέτρων δημιουργούν τα οχήματα στον Κηφισό λόγω τροχαίου αλλά και λόγω λεωφορείου που ακινητοποιήθηκε στην έξοδο προς Γλυφάδα νωρίτερα και έχει πλέον απομακρυνθεί.

Ειδικότερα, εξαιτίας του ατυχήματος στο οποίο εμπλέκονται δύο μοτοσικλέτες και ένα ΙΧ αυτοκίνητο και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

«Κόκκινο» και το κέντρο της Αθήνας

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται επίσης στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου ενώ καθυστερήσεις στην κυκλοφορία καταγράφονται στην Κηφισιάς και στη Μεσογείων.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Όπως επισημαίνει σε σχετική της ενημέρωση η Αττική Οδός σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

15΄-20΄από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

