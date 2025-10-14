Η Ουκρανία ελευθέρωσε μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας έναν νεαρό Έλληνα, ηλικίας 22 ετών, ο οποίος είχε πάρει μέρος στην εισβολή, πολεμώντας για τον ρωσικό στρατό.

Ο νεαρός ονομάζεται Αλέξανδρος Τσιλίκας και επέστρεψε σώος κοντά στα συγγενικά του πρόσωπα, μετά από συντονισμένες και πολύμηνες ενέργειες του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του διπλωματικού σώματος.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, η απελευθέρωσή του επετεύχθη έπειτα από επαφές σε υψηλό διπλωματικό επίπεδο μεταξύ Αθήνας και Κιέβου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά θετική έκβαση σε μια υπόθεση που είχε συγκινήσει την τοπική κοινωνία και όλη την Ελλάδα.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ο Αλέξανδρος Τσιλίκας γεννήθηκε στη Λαμία το 2003. Η μητέρα του είναι Ρωσίδα και ο πατέρας του Έλληνας. Έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη γενέτειρά του, τη Λαμία, έως περίπου τα οκτώ του χρόνια, οπότε και μετακόμισε με τη μητέρα του στη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στη Ρωσία, υπέγραψε συμβόλαιο με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, πιστεύοντας ότι θα υπηρετούσε σε μονάδα εκπαίδευσης νεοσύλλεκτων κοντά στον τόπο διαμονής του, στο Κρασνοντάρ. Αντ’ αυτού, εστάλη στο μέτωπο της Ουκρανίας, χωρίς να το αναμένει.

Λίγο αργότερα, αιχμαλωτίστηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις. Ο ίδιος, εμφανιζόμενος ήρεμος και νηφάλιος σε τηλεδιάσκεψη από το στρατόπεδο αιχμαλώτων, είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «φρίκη χωρίς νόημα».

Η επιστροφή στην ελευθερία

Μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας, οι διπλωματικές προσπάθειες της Ελλάδας απέδωσαν καρπούς. Ο Αλέξανδρος Τσιλίκας επέστρεψε ελεύθερος και βρίσκεται πλέον κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα, έπειτα από μια δοκιμασία που δοκίμασε σκληρά τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του.

Η υπόθεσή του υπενθυμίζει πως, πίσω από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και τα πρωτοσέλιδα, υπάρχουν άνθρωποι με προσωπικές ιστορίες, ελπίδες και οικογένειες – και ότι, εν τέλει, η ειρήνη είναι η μόνη αληθινή νίκη.