Ο τακτικός στρατός του Σουδάν και οι παραστρατιωτικές δυνάμεις, που βρίσκονται σε σύγκρουση από τον Απρίλιο του 2023, αντάλλαξαν τη Δευτέρα επιθέσεις με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πλήττοντας στόχους στο δυτικό και στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με πηγή και αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο Νταρφούρ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρθηκαν σε πλήγματα drones στην πόλη Ζαλιγκέι, πρωτεύουσα της πολιτείας του κεντρικού Νταρφούρ, που ελέγχεται από τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Αναφέρθηκαν σε «καπνούς και φλόγες» που υψώνονταν από κτίριο το οποίο, σύμφωνα με πηγή του AFP στον στρατό, ήταν αποθήκη των ΔΤΥ.

Η πόλη είναι μια από τις πρωτεύουσες των πέντε πολιτειών του Νταρφούρ, που ελέγχονται όλες από τους παραστρατιωτικούς μετά την πτώση, στα τέλη Οκτωβρίου, της Ελ Φάσερ, του τελευταίου προπυργίου του τακτικού στρατού στο αχανές Νταρφούρ, περιοχή με έκταση ίση με αυτή της ηπειρωτικής Γαλλίας.

Ανατολικότερα, drone εξαπέλυσε χθες πλήγματα στην πόλη Ντίλινγκ (νότια), όπου οι ένοπλες δυνάμεις πρόσφατα έσπασαν πολιορκία των ΔΤΥ.

Χτυπήθηκε κτίριο της κυβέρνησης όπου αποθηκευόταν ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον τακτικό στρατό, που δεν διευκρίνισε το εύρος των ζημιών.

Αφού ο στρατός ανακοίνωσε στα τέλη Ιανουαρίου πως έσπασε την πολιορκία της Ντίλινγκ, ανοίγοντας άξονες γύρω από την πόλη, συνεχίζει να προελαύνει προς την Καντούγκλι, πρωτεύουσα του Νότιου Κορντοφάν, 130 χιλιόμετρα νότια από την Ντίλινγκ.

Στην Καντούγκλι–όπου έχει κηρυχτεί κατάσταση λιμού–«περί το 80% του πληθυσμού, ή περίπου 147.000 άνθρωποι» έχουν τραπεί σε φυγή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η πολιτεία Νότιο Κορντοφάν, που συνορεύει με το Νότιο Σουδάν, έχει «μετατραπεί στη γραμμή του μετώπου που είναι η πιο επικίνδυνη και η πιο παραμελημένη» στον πόλεμο αυτό, τόνισε ο Γιαν Έγκελαντ, γενικός γραμματέας του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (NRC), έπειτα από επίσκεψή του στην περιοχή.

«Πόλεις ολόκληρες λιμοκτονούν κι οικογένειες φεύγουν χωρίς τίποτα», πρόσθεσε ο κ. Έγκελαντ, μιλώντας για «ανθρωπιστική καταστροφή» και «εφιαλτικό σενάριο».

Οι εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί «διαρκούν μέρες, αν όχι εβδομάδες» και σημαδεύονται «από την πείνα, τις κλοπές, τους εκφοβισμούς και τις βιαιότητες». Αφού φθάσουν σε πιο ασφαλείς τοποθεσίες «οικογένειες κοιμούνται ακόμη και κάτω, ή σε καταφύγια γεμάτα κόσμο», συνέχισε ο κ. Έγκελαντ. Υπάρχουν τεράστιες «ελλείψεις» ειδών πρώτης ανάγκης», συμπλήρωσε.

Αφού κυρίευσαν την Ελ Φάσερ, εδραιώνοντας την κυριαρχία τους σε όλο το Νταρφούρ, οι παραστρατιωτικοί επικεντρώνουν πλέον τις επιθέσεις τους στην Κορντοφάν, πελώρια περιοχή, αγροτική και κτηνοτροφική, αλλά επίσης πλούσια σε πετρέλαιο και χρυσό.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα εναντίον του κινδύνου να επαναληφθούν στο Κορντοφάν φρικαλεότητες όμοιες με αυτές στην Ελ Φάσερ, όπου οι παραστρατιωτικοί κατηγορήθηκαν για σφαγές, γενικευμένη σεξουαλική βία και απαγωγές μελών μη αραβικών κοινοτήτων.

Τα σχεδόν τρία πολέμου έχασαν τη ζωή τους δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν ξεριζωθεί κάπου 11 εκατομμύρια Σουδανοί κι έχει ενσκήψει αυτή που τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), πάνω από τρία εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους 1,4 εκατ. στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, που ανακατέλαβε ο στρατός την άνοιξη του 2025.

Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που αναφέρεται στον τακτικό στρατό ανήγγειλε πρόσφατα την επιστροφή των υπηρεσιών της στην πρωτεύουσα· είχε αναγκαστεί να αναδιπλωθεί πριν από δυο και πλέον χρόνια στην Πορτ Σουδάν, 700 χιλιόμετρα ανατολικά, στην Ερυθρά Θάλασσα.