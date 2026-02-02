Ο πρόεδρος της Ονδούρας Νάσρι Ασφούρα θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ το σαββατοκύριακο για να συναντήσει τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος τον υποστήριξε δημοσίως στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου –, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών Μιρέγια Αγουέρο.

Ο Ασφούρα ανέλαβε επισήμως την Τρίτη τα καθήκοντά του, βάζοντας τέλος στην τετραετή παρένθεση της διακυβέρνησης της Ονδούρας από την αριστερά κι εξασφαλίζοντας στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο των ΗΠΑ άλλον έναν σύμμαχο στη Λατινική Αμερική, μετά την επικράτηση της δεξιάς σε αρκετές χώρες της περιοχής – όπως π.χ. στη Χιλή, στη Βολιβία, στο Περού και στην Αργεντινή.

«Θα ταξιδέψουμε στις ΗΠΑ το σαββατοκύριακο για αυτήν τη σημαντική συνάντηση», στην οποία θα παραστεί επίσης ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε η ΥΠΕΞ της Ονδούρας.